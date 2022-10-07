Samuray kılıçlı dehşette katilin cezası onandı

KARAR OY BİRLİĞİYLE VERİLDİ

Sanık ayrıca “silahla tehdit” ve “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet” suçlarından 5 yıl hapisle cezalandırıldı.

Dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığını, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu kaydederek, istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi.

Bu kararla birlikte yerel mahkemenin sanık hakkında verdiği karar onanmış oldu. Oy birliğiyle verilen kararda Yargıtay yolunun açık olduğu kaydedildi.