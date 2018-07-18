İki kulüp arasında gerçekleşen takas anlaşması sonrasında Kawhi Leonard ve Danny Green, Toronto Raptors'a geçerken San Antonio Spurs, DeMar DeRozan, Jakob Poeltl ve 2019 ilk tur korumalı draft hakkının sahibi oldu.

Geçen sezon sakatlığı gerekçesiyle sezonun büyük bölümünde forma giyemeyen ve daha sonra San Antonio'dan ayrılacağını açıklayan Leonard'ın Los Angeles Lakers ya da Los Angeles Clippers'a takaslanması bekleniyordu. Yıldız basketbolcuyla Philadelphia 76ers ve Boston Celtics'in de ilgilendiği kaydediliyordu.

2014 yılında San Antonio Spurs ile şampiyonluk yaşayan Kawhi Leonard, 2014'te NBA Finalleri'nin en değerli oyuncusu seçilmiş ve 2016 ile 2017'de All Star olmuştu.



DeRozan ise Toronto Raptors ile geçen sezon 80 maçta ortalama 33,9 dakika oynarken, bu süreçte ortalama 23 sayı, 5,2 asist ve 3,9 ribauntluk performans ortaya koydu. 4 kez All-Star seçilen DeRozan NBA kariyerinde 675 maça çıkıp ortalama 19,7 sayı, 4,1 ribaunt ve 3,1 asistlik istatistik tutturdu.

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