Tütün ürünlerine vergi düzenlemesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, sigaradaki vergi oranı yüzde 63'den yüzde 67'e çıktı. Buna karşılık asgari maktu vergi tutarı ise sıfırlandı.

Resmi Gazete'de bugün yayınlanan kararda şöyle dendi:

"Madde 1: Bu karar bazı mallara uygulanacak olan özel tüketim vergisi oran ve tutarların yeniden belirlenmesi amacıyla 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunun 12 maddesine dayanılarak hazırlanmıştır...

Madde 2: 4760 sayılı Kanuna ekli 3 sayılı listesinin 5 cetvelinde bulunan bazı malların vergi oranları ise asgari maktu ve maktu vergi oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir."

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