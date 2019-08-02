Son dakika... Standard and Poors, Türkiye'nin kredi notunu 'B+', görünümünü 'Durağan' olarak teyit etti.

Standard and Poors, Türkiye'nin kredi notunu 'B+', görünümünü 'Durağan' olarak teyit etti. S&P değerlendirmesinde bölgesel güvenlik riskleri, ABD ve AB ile ilişkilerin bozulma potansiyeli de dahil olmak üzere çeşitli jeopolitik risklerin sürdüğüne dikkat çekti.

"ACİL BASKILARIN UZAK DURMASINA YARDIMCI OLUYOR"

Değerlendirmede ''Dış refinansman riskleri artmaya devam ediyor, ancak Fed'in daha gevşek para politikası, gelişmekte olan piyasalara sermaye akışını destekleyerek, acil baskıların uzak durmasına yardımcı oluyor'' denildi

MOODY'S VE FITCH İNDİRMİŞTİ

Türkiye'yle ilgili son olarak 'not' karar alan kredi derecelendirme kuruluşu ise Fitch oldu. Fitch geçen ay Türkiye’nin kredi notunu 'BB'den 'BB-'ye indirdi, not görünümünü ise 'negatif' olarak teyit etti. 'BB-' notu Fitch değerlendirmesine göre 'yatırım yapılabilir' seviyenin iki kademe altındaki ülkelere veriliyor.

Daha önce, haziran ayında ise Moody's Türkiye'nin kredi notunda indirime gitti. Kuruluş, Türkiye'nin uzun dönem kredi notunu Ba3'ten B1'e düşürdü ve görünümün de negatif olmayı sürdürdüğünü açıkladı. 'B1', Moody's değerlendirmesinde 'yatırım yapılabilir' seviyenin 3 kademe altını anlatıyor.

İşte Türkiye'nin not karnesi:

Kuruluş Not Görünüm Açıklama S&P B+ Durağan Yatırım yapılabilir seviyenin 3 kademe altında Moody's B1 Negatif Yatırım yapılabilir seviyenin 3 kademe altında Fitch BB- Negatif Yatırım yapılabilir seviyenin 2 kademe altında