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Son dakika haberler... Suriye'nin kuzeyindeki Bab ve Azez ilçelerinde bombalı terör saldırısı: 10 ölü, 24 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ve Azez ilçelerinde düzenlenen bombalı terör saldırılarında ilk belirlemelere göre 10 sivil öldü, 24 sivil yaralandı

Son dakika: Suriye'de hain saldırı! 10 ölü, 24 yaralı! - Haberler
AA

Kilis ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'in ilçe merkezinde, Suriye Geçici Hükümet Binası ve Azez Kültür Merkezi'nin yanında araca yerleştirilmiş bomba infilak ettirildi.

AA'nın haberine göre ülkenin kuzeyindeki Bab ilçesinde de terör saldırısı düzenlendi. Saldırılarda 10 sivil öldü, 24 sivil yaralandı.

Yaralılar da bölgedeki hastanelere sevk edildi. Azez'de çevrede bulunan ev ve araçlarda, maddi hasar meydana geldi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

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