İç güvenlik ve Kıran-1, Kıran-2, Kıran-3, Kıran-4 operasyonlarıyla, terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe vurulmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Van kırsalında,14 Eylül 2019 tarihinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonunda, 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Listede yer alan Artos kod adlı Bayram Başkala isimli terörist olduğu tespit edildi.

ÖRGÜTÜN SABOTAJCISI

Teröristin terör örgütü içerisinde "sabotajcı" olarak faaliyet gösterdiği, 2016 yılında Van’da (Çatak-Pervari karayolu) mülki sınırlarında Güvenlik Korucusu Ali Ogün'ün şehit edilmesi, 2017 yılında Van Çatak ilçesinde İl Jandarma Komutanlığına ait konvoya EYP ile saldırı düzenlenmesi sonucu J.Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan ve Güvenlik Korucusu Kasım Sancar'ın şehit edilmesi, 2017 yılında Van-Çatak-Dalbastı Mahallesi (Çatak-Pervari karayolu) mülki sınırlarında Zırhlı aracın geçişi sırasında mayın/EYP’li saldırı düzenlenmesi olaylarının faili olduğu tespit edildi.

Ayrıca söz konusu teröristin, 2015-2018 yılları arasında Van-Çatak, Çatak-Bahçesaray ve Çatak-Siirt karayolları üzerinde gerçekleştirilen birçok EYP’li saldırı olayının sorumlusu olduğu belirlendi.