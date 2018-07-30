Trabzonspor, Seyedmajid Hosseini ve Zargo Toure'nin transferleri için görüşmelere başladı.

Bordo-Mavililer'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Esteghlal kulübünün, kulübümüze karşı olan yapıcı ve iyi niyetli yaklaşımı sonucu bu transferin, iki kulüp arasında uzlaşılarak yapılması hususunda görüşmelere başlanmıştır."

"FC Lorient kulübünün profesyonel futbolcu Zargo Toure'nin, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

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