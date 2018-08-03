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Son dakika: Trabzonspor transferi resmen açıkladı

Trabzonspor, Seyedmajid Hosseini'yi transfer ettiğini KAP'a bildirdi. Trabzonspor, Hosseini için Esteghlal kulübüne 600 bin dolar bonservis bedeli ödeyecek

03 Ağustos 2018 Cuma, 15:09:32 | Güncelleme:

Trabzonspor'dan son dakika açıklaması! Bu yaz transfer döneminde daha önce İranlı Vahid Amiri ve Senegalli Zargo Toure'yi transfer eden Trabzonspor, bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı!

İran ekiplerinden Esteghlal forması giyen Seyedmajid Hosseini'yi transfer eden Trabzonspor, İran ekibine 600 bin dolar bonservis ödeyeceğini de resmen açıkladı.

Bordo-mavililerin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz ile Esteghlal Kulübü arasında oyuncu Seyedmajid Hosseini'nin transferi konusunda yürütülen görüşmeler olumlu sonuçlanmıştır.

Buna göre oyuncu Seyedmajid Hosseini'nin kulübümüze transferi karşılığında Esteghlal Kulübüne 400.000.-USD transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca oyuncunun yetiştirme tazminatının en fazla 200.000.-USD'lik tutarı da kulübümüz tarafından karşılanacaktır.

Böylelikle Esteghlal Kulübüne ödenecek toplam bedel en fazla 600.000.-USD olacaktır.

Buna karşılık oyuncu Seyedmajid Hosseini'nin Kulübü Esteghlal ile arasındaki sözleşmenin serbest kalma maddesi kullanılmış olsa idi, kulübümüz, öncelikle 100.000.-USD serbest kalma bedeli ve 240.000.-EURO yetiştirme bedeli olmak üzere yaklaşık 380.000.-USD tutarında bir maliyetle karşılaşacak, oyuncunun geçici lisansı için FIFA'ya başvuracak ve asgari 30 günlük bir sürede oyuncuyu oynatamayacaktı.

Bu süreçleri yaşamak yerine Esteghlal Kulübü ile anlaşarak transferi gerçekleştirmek yoluna gitmemiz dolayısıyla ortaya çıkan 220.000.-USD tutarındaki fazlalık ödemenin, 120.000.-USD'si oyuncu Seyedmajid Hosseini tarafından, 55.000.-USD'lik kısmı menajeri tarafından ve 45.000.-USD'lik kısmı da kulübümüz tarafından karşılanmıştır."

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Yorumlar 3
  • Misafir 1 saat önce
    Yazık oldu Husseiniye. 2 yıl sonra nedenini anlarsınız
  • Misafir 1 saat önce
    aman ₺ veya € üzerine transfer yapmayın
  • Misafir 1 saat önce
    Huseyin ahmetle olmaz bu isler usaklar
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