İngiliz ekibi Fulham, Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabri ile 3 yıllık anlaştığını duyurdu.

Fabri'nin ilk sözleri ise şöyle: "Londra'nın en eski kulübü olan Fulham gibi bir takıma geldiğim için keyifliyim. Fulham formasıyla Premier Lig'de oynayacağım için çok mutluyum."

BEŞİKTAŞ'TAN KAP'A AÇIKLAMA

"Profesyonel futbolcu Fabricio Agosto Ramirez'in transferi konusunda Fulham Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Fulham Football Club Limited tarafından şirketimize net 6.000.000 Avro sözleşme fesih bedeli ödenecektir."

Bir süredir adı transfer gündeminde yer alan 30 yaşındaki file bekçisi geçen sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 43 karşılaşmaya çıktı.

BEŞİKTAŞ: "KALPTEN TEŞEKKÜRLER FABRİCİO RAMİREZ"

Öte yandan Beşiktaş, resmi internet sitesinden açıklama yaparak Fabricio'ya teşekkür etti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2016-17 sezonunda Futbol Takımımıza katılan ve o sezon Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu kazanmamızda pay sahibi olan, hem taraftarımızın hem de Camiamızın kalbinde adeta taht kuran Fabricio Ramirez ile yollarımız ayrıldı. Kişiliğiyle, yeteğeniyle, örnek profesyonelliği ile tüm futbolseverlerin kalplerini de kazanan Fabricio Ramirez, Beşiktaşımızda iz bırakan bir futbolcu oldu. Bu camia, bu kutsal forma için gözyaşı dökmüş evlatlarını asla unutmadı, unutmayacak. Fabricio Ramirez'e tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, hizmetlerinin daima hatırlanacağını belirtiriz"

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