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Turizm gelirlerinde koronavirüs düşüşü

Turizm gelirleri koronavirüs salgını kısıtlamalarının etkisiyle 2020'nin 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50.4 düştü.

Son dakika: Turizm gelirlerinde koronavirüs düşüşü
HABERTURK.COM

TÜİK 2020 yılı 4. çeyrek turizm istatistiklerini yayımladı. Buna göre Türkiye'nin turizm geliri ekim, kasım ve aralık aylarından oluşan 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 50.4 azalarak 3 milyar 913 milyon 758 bin dolar oldu.

Düşüşte dünya genelinde alınan koronavirüs tedbirleri etkili oldu. Turizm gelirinin yüzde 75.4'ü yabancı ziyaretçilerden, yüzde 24.6'sı ise yurtdışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

2020 genelinde ise gelirler önceki yıla göre yüzde 65.1 düşüşle 12 milyar 59 milyon dolara geriledi. Ancak burada sınır kapılarında 2. çeyrekte anket yapılamadığı için veri yayımlanamadığını unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla yıllık karşılaştırma sağlıklı olmuyor.

4. çeyrekte tüm harcama türleri geçen yılın aynı çeyreğine göre azaldı. Paket tur harcamaları (ülkemize kalan pay) yüzde 72.2, tur hizmetleri harcaması yüzde 68.4 ve spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 67.3 düştü. Yıllık olarak değerlendirildiğinde ise en çok azalış tur hizmetleri harcamalarında oldu.

GİDERLER DE DÜŞTÜ

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 81.9 azalarak 184 milyon 974 bin dolar oldu. Bunun 182 milyon 245 bin dolarını kişisel, 2 milyon 729 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

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