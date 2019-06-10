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Son dakika... Türkiye'den İzlanda'ya milli nota!

HABERTURK.COM

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı, Milli Takım'a yapılan saygısızlık nedeniyle İzlanda'ya nota verecek

Son dakika

Dışişleri Bakanlığı, Milli Takım'a yapılan saygısızlık nedeniyle İzlanda'ya Norveç Elçiliği aracılığıyla nota verecek.

İzlanda'ya sorunsuz geçiş için yazışmalara rağmen sorun yaşandığı belirtildi. 

Konuyla ilgili, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun İzlanda Dışişleri Bakanı ile görüşmesi bekleniyor. 

OLAY

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yarın yapacağı maç için gece saatlerinde bu ülkeye geldi.

Konya'dan özel uçakla Keflavik Havalimanı'na gelen milli takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletildi.

Milli oyuncuların özel eşyalarının detaylı arandığı ve uzun süre pasaport kontrolünde tutulduğu öğrenildi.

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