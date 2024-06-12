Kavurucu sıcak! Meteoroloji uyardı! Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yüksek sıcaklıklar etkili olmayı sürdürüyor. Sıcaklıkların İstanbul'da 34, İzmir'de 40, Ankara'da 35, Antalya'da 34 derecelere ulaşması bekleniyor. Diğer yandan Çankırı, Hakkari ve Van çevrelerinde yerel yağmurlar etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Hakkari çevreleri, Van'ın doğusu, Ağrı'nın güneyi, Kastamonu'nun güney ve doğusu, Çorum'un kuzeyi ve Amasya'nın batı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının artışını sürdürerek ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava nedeniyle vatandaşların gerekli önlemleri alarak güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmaları önemle tavsiye ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
EDİRNE °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
A.KARAHİSAR °C, 36°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 44°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ °C, 34°C
Az bulutlu
KONYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
BOLU °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 38°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
AMASYA °C, 37°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 37°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 25°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu
VAN °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık