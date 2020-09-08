AA

Konya'daki Selçuk Üniversitesi'nin (SÜ) internet sitesinden yapılan açıklamada, "Basın organları ile sosyal medyada çıkan, Selçuk Üniversitesi'nin ve toplumumuzun etiğiyle uyuşmayan haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir basın açıklaması gerekli görülmüştür" ifadesi kullanıldı.

"İKİ AKADEMİSYEN DE AÇIĞA ALINDI"

AA'da yer alan habere göre, üniversitede görevli iki öğretim üyesi arasında yaşandığı iddia edilen taciz ve şantaj olayının, savcılığa intikal ettiği, rektörlük tarafından da ivedi şekilde idari soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, bahsi geçen kişilerin görevden uzaklaştırıldığı, hukuki sürecin devam ettiği kaydedildi.

PROFESÖRE CİNSEL SALDIRI SUÇLAMASI

Selçuk Üniversitesi'nde görevli akademisyen Ö.G.H, çalıştığı fakültenin bölüm başkanı olan Prof. Dr. H.S.Ç.'nin cinsel saldırı, tehdit, hakaret ve şantajlarına maruz kaldığını iddia ederek, savcılığa başvurup şikayetçi olmuştu. Olay kısa sürede sosyal medyaya yansımış ve büyük tepki çekmişti.