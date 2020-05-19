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Ünlü Suudi milyarder Salih Abdullah Kamil hayatını kaybetti

Suudi Arabistanlı ünlü milyarder Salih Abdullah Kamil 79 yaşında vefat etti. Yapılan açıklamada, Kamil'in ramazan ayının son on gününde mübarek bir gecede vefat ettiği belirtildi.

suudi arabistan
AA

Suudi Arabistan merkezli çok uluslu Dallah Al-Baraka Holding'in başkanı ve kurucusu olan Kamil'in vefat haberi, holdingin Twitter hesabından duyuruldu.

AA'nın aktardığı habere göre; yapılan açıklamada, Kamil'in ramazan ayının son on gününde mübarek bir gecede vefat ettiği belirtildi.

Suudi Arabistan medyasında ise Kamil'in, İslami bankacılığın ve Arap dünyasında medyanın öncülerinden olduğu kaydedildi.

Şark el-Avsat Gazetesi'nde, Kamil'in, tahmini 8 milyar Riyallik (2.3 milyar dolar) servetiyle Suudi Arabistan'ın en zengin iş adamı olduğu bilgisi yer aldı. Basında ayrıca, Kamil'in Suudi Arabistan'daki bir hastanede vefat ettiği bilgisine yer verildi.

Cidde Ticaret Odası Başkanlığı ve 10 yıl boyunca Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Danışmanlığı görevini yürüten Kamil, 1995 ve 1996'da Banker Ödülü, 1993'te Körfez İş Adamları Ödülü ve 2010'da da Malezya Kraliyet Ödülü'nü aldı.

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