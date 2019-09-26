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Volkswagen, üretim için son görüşmeleri yapıyor

Reuters

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Türkiye'de yeni bir üretim tesisi kurulması görüşmelerini karara bağlamak üzere. Reuters'in haberine göre Volkswagen'in üretimden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Tostmann, Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada görüşmelerin iki hafta ya da daha kısa sürede tamamlanmasını beklediğini söyledi.

Volkswagen

Volkswagen'in Türkiye'de yeni bir üretim tesisi kurulması görüşmelerinde sona yaklaşıldı.  Reuters'in haberine göre Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada "Türkiye (yetkilileri) ile görüşmelerimiz tamamlanmak üzere" diyen Volkswagen'in üretimden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Tostmann, görüşmelerin iki hafta ya da daha kısa sürede tamamlanmasını beklediğini söyledi.

Şirkete yakın kaynaklar birçok marka için üretim faaliyetleri gerçekleştirecek olan tesisin 1 milyar Euro'dan daha fazlaya mal olacağını belirtiyor.

YILDA 300 BİN ADET ÜRETİM

Kaynaklar; kurulacak tesisin Doğu Avrupa pazarı için VW Passat ve Skoda Superb benzeri modellerden yılda 300 bin kadar üreteceğini belirttiler.

4 BİN KİŞİYE İSTİHDAM YARATABİLİR

Kaynaklara göre inşasının 2020 sonu, üretimin ise 2022 yılında başlaması beklenen tesis Manisa ve çevresinden 4 bin kişiye istihdam yaratabilir.

Volkswagen bir süredir Doğu Avrupa'da yeni bir üretim tesisi kurmayı planlıyordu. Bulgaristan'ın da tesis için aday ülkeler arasında olduğu biliniyordu.

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