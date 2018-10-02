Yavuz Sultan Selim Köprüsü
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün İtalyan ortağı Astaldi'nin hisselerine Çinliler talip

Çinli China Merchants Group'un İtalyan inşaat şirketi Astaldi'nin Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki yüzde 33 hissesine talip olduğu ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Bloomberg'in haberine göre, China Merchants Group’un öncülük ettiği konsorsiyum Astaldi ile Türkiye varlıklarının satın alınması konusundaki görüşmelerde ilerleme sağladı ve kötü varlıklarına yaklaşık 1 milyar dolar değer biçti

02.10.2018 - 15:02 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ndeki yüzde 33’lük Astaldi hissesi için Çinli yatırımcı grubun gerçekleştirdiği görüşmeler kaynaklara göre hız kazandı. Roma merkezli Astaldi’nin anlaşmanın yıl sonunda gerçekleşmesini hedeflediğini belirtti.

Bloomberg'in haberine göre, Astaldi üçüncü köprü ve bağlantı yollarındaki hisselerini satmak isterken kaynaklara göre başka Çinli şirketler de alıcı konsorsiyuma dahil olmak için görüşme yürütüyor. Bir kaynağa göre Çinli yatırımcı grubu, köprü varlıklarına yaklaşık 1 milyar dolar değer biçiyor.

Kaynaklara göre nihai anlaşma henüz sağlanamazken kamu sahipliğindeki China Merchants Group teklif yapmama yönünde de karar alabilir.

Astaldi sermayesini artırmak ve borçlarını ödemek için anlaşmadan gelecek nakite güveniyor. İtalya’nın en büyük ikinci inşaat şirketi, Ağustos’ta liradaki değer kaybı sonrası görüşmelerin durmasının ardından 2,5 milyar euroluk borçlanması için konkordato yoluna başvurmuştu.

GÜNEY AFRİKALI FON TEKLİF VERMEYECEK

Çinli grup Haziran’da üçüncü köprü varlıklarıyla ilgilendiği sırada köprü hisselerini elinde bulunduran konsorsiyum 1,4 milyar dolar değerleme talep etmişti.

Astaldi’nin Mayıs yatırımcı sunumuna göre şirket söz konusu varlıklarını 350 milyon euro değerinde görüyor. Konuya yakın bir kaynak Çinli yatırımcı konsorsiyumuna Londra merkezli Centricus Asset Management’in de dahil olmak için görüşmelerini sürdürdüğünü belirtti.

Bir başka kaynak ise Güney Afrikalı altyapı fonu Harith General Partners’ın Astaldi hissesiyle ilgilendiğini ancak daha sonra teklif vermemeye karar verdiğini bildirdi.

Hong Kong merkezli China Merchants Group’un temsilcisi konuya ilişkin yorum yapmadı. Astaldi, Centricus ve Harith General da konuya ilişkin yorum yapmadı.

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