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31 Mart yerel seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına yönelik itiraz süreci devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan seçimleri Millet İttifakı adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu az bir farkla, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın önünde bitirdi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, seçim sonuçlarına itirazların bugün saat 15.00'e kadar İlçe Seçim Kurulları'na yapılabileceğini söyledi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sürece herkesin saygı duyması gerektiğini belirtti.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sona ermesinin ardından, partilerin kesin olmayan seçim sonuçlarına itirazı devam ediyor. Anadolu Ajansı’nın duyurduğu kesin olmayan sonuçlara göre, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu yüzde 48,79 oy oranı ile 4 milyon 169 bin 987 oy alarak büyükşehir belediye başkanı seçilirken, Binali Yıldırım ise yüzde 48,51 oy oranı ile 4 milyon 146 bin 42 oy aldı.
AK PARTİ’DEN GEÇERSİZ OY İTİRAZI
AK Parti seçim sonuçlarına itiraz edeceğini belirterek, geçersiz oylara dikkat çekti. “İlk defa bizim sistemimizle seçim kurullarındaki sistem arasında böyle bir farkla karşı karşıyayız. İsteğimiz vatandaşımızın iradesinin sandığa yansımasıdır” diyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, “İstanbul'da sonuç daha önce de ifade ettiğimiz gibi AK Parti ve Sayın Binali Yıldırım'dır. Sonuç ne olursa olsun saygı gösterecek, milletimizin tercihi başımızın üzerinde diyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Cumhur İttifakı adayı Yıldırım da “Şüphesiz YSK mazbatayı kime verirse başkan o olacak. Biz tebrik etmesini biliriz, ancak sürecin devam ettiğini hatırlatmak gerekiyor” diye konuştu. Yıldırım, geçersiz oylara dikkat çekerek, “319 bin iptal oy var. Aradaki fark 25 bin. Aradaki farkın 10 katından fazla iptal oy var. Bu önemli bir detay. Bunun dışında yapılan bazı usulsüzlükler, hatalı girişler var. Bunları da parti teşkilatlarımız tespitini yaptılar” dedi.
İMAMOĞLU’DAN AÇIKLAMA
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu da AK Parti'nin itirazları sonrası yeni açıklama yaparak, “Kimsenin tek bir oyunun hakkını yemem ama aynı zamanda bir tek oyumun da hakkını yedirtmem. Koca İstanbul'da her sandıkta geçersiz oylar tekrar sayılacak, geçersiz oylar tekrar sayıldıktan sonra süreç tamamlanacak gibi bir süreç ortaya koyulursa beyinler bulanır, gözler buna inanmaz, insanların kalbi inanmaz, vicdanlar bunu sorgular, dünya da bunu ayıplar” dedi.
YSK BAŞKANI: İTİRAZ SÜRECİ DEVAM EDİYOR
YSK Başkanı Güven, itiraz olmayan yerlerde mazbataların verileceğini bildirdi. Güven, "Geçici sonuçlar siyasi partilerle paylaşıldı. İtiraz süreci devam ediyor" dedi.
Güven, "Dünden itibaren itiraz süreci başladı. Bugün saat 15.00'e kadar İlçe Seçim Kurulları'na itiraz süresi var. İlçe Seçim Kurulları'nın 2 günlük bir karar verme süresi var. İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek" ifadelerini kullandı.
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