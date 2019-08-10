Fenerbahçe Kulübü, transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a getirdiği Zanka lakaplı Mathias Jorgensen'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki savunma oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, oyuncunun eski kulübü Huddersfield Town ile anlaşmaya varıldığı kaydedilerek, "Oyuncumuza Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, 'Çubuklu' ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.
İLK KEZ HTSPOR MUTFAK DUYURMUŞTU!
Sarı-lacivertlilerin Zanka ile ilgilendiğini ilk kez 10 Mayıs'ta HTSpor Mutfak duyurmuştu.
ZANKA KİMDİR?
Zanka lakaplı Mathias Jorgensen, 2007-2012 arasında Kopenhag'da forma giydikten sonra PSV Eindhoven'a gitti. Hollanda'da 2 sezon oynayan Zanka, 2014'te tekrar Kopenhag'ın yolunu tuttu. 2017'de Huddersfield tarafından 2.7 milyon euro'ya transfer edilen oyuncu artık Fenerbahçe forması giyecek.
FENERBAHÇE BÖYLE DUYURDU!
Fenerbahçe, Zanka'nın transferini sosyal medyadan böyle duyurdu
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 10, 2019
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