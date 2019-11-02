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HaberlerParaSON DAKİKA! Fitch'ten 7 yıl sonra Türkiye'ye ilk! Fitch Türkiye'nin notunu açıkladı

Son dakika....Fitch Türkiye'nin görünümünü iyileştirdi

HABERTURK.COM

Son dakika haberi.... Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit etti, görünümünü 'Negatif'ten 'Durağan'a revize etti. Böylelikle Fitch 7 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye'ye dair bir iyileştirmede bulundu

son dakika

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit etti, görünümünü 'Negatif'ten 'Durağan'a revize etti.

2020 enflasyonunu yüzde 12 olarak tahmin eden Fitch, aynı yıl için yüzde 3,1 büyüme öngörüyor. Türkiye ekonomisinin dengelenme konusunda ilerleme kaydettiğini belirten Fitch, dış finansman ihtiyacının yüksek olduğuna dikkat çekerek "kırılganlık kaynağı" olduğunu söyledi.

Fitch, bu kararıyla 7 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye'nin karnesine dair olumlu bir değerlendirme yaptı.

Kuruluş, en son 2012 kasım ayında Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltmiş ardından kredi notu ya da görünümüne ilişkin yükseltme yapmamıştı.

Fitch Ratings son olarak geçen temmuz ayında Türkiye'nin kredi notunu BB'den 'yatırım yapılabilir seviyenin' 3 kademe altında bulunan BB-'ye düşürmüştü.

Detaylar geliyor......

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