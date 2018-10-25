Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışı ile ilgili yaptığı açıklamada "İmar Barışında süreyi uzatmayı değerlendireceğiz" dedi.

Hükümetin, imar ve iskan sorunu olan konutlara yasallık kazandırmak için 8 Haziran'da başlattığı İmar Barışı uygulamasında süre 31 Ekim'de sona erecekti. Uygulama 31 Aralık 2017’den önceki yapıları kapsıyor.



Türkiye’deki 13 milyon tapusuz konut ve işyerinin imar sorununu ortadan kaldırmak için başlatılan uygulamaya e-Devlet’ten başvuru yapılabiliyor. İmar Barışı'na yaklaşık 6,3 milyon kişi başvurdu.





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