Sosyal medyada geçen haftalarda bir köy meydanında düzenlenen sünnet düğününde yarı çıplak haldeki kadının dansı büyük tepki çekmiş ve bunun üzerine savcılık harekete geçmişti. Yapılan araştırma sonucunda İzmir'in Menderes ilçesinde düzenlenen köy düğününde 3 dansöz olduğu belirlendi.

AİLE FERTLER İÇİN GÖZALTI KARARI

Sünnet düğünü yapılan 7 yaşındaki çocuğun babası F.K, annesi T.K, ve amcası H.K hakkında gözaltı kararı çıktı. Söz konusu aile fertlerinin yarın savcılığa giderek ifade vereceği öğrenildi.

ÇOCUĞA KORUMA KARARI ÇIKARILDI

Savcılıkça ayrıca sünnet düğünü yapılan 7 yaşındaki çocukla ilgili koruma kararının verildiği öğrenildi. Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün de konuyu müdahil olarak takip etmeye başladığı öğrenildi. Soruşturma ‘cinsel taciz’, ‘aile hukukundan kaynaklı yükümlülükleri yerine getirmeme’ ve ‘hayasızca hareketler’ suçlarından yürütülüyor