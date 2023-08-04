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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sosyal medyadan izinsiz jet ski kiralayan 4 Rus'tan ikisi sınır dışı edildi

        Sosyal medyadan izinsiz jet ski kiralayan 2 Rus'a sınır dışı!

        Antalya'da, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 4 Rus'un sosyal medyadan, izinsiz ve belgesiz şekilde yabancı uyruklulara jet ski kiraladığı tespit edildi. 6 jet skiye el konulurken, Ruslardan 2'sinin yakalanarak sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 11:50
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        Sosyal medyadan izinsiz jet ski kiralayan 2 Rus'a sınır dışı!
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde görev yapan TCSG 33 Bot Komutanlığı Kontrol Timi tarafından dün saat 13.00 sıralarında Üçadalar mevkiindeki kontrollerde tespit edilen 6 jet ski incelemeye alındı.

        SOSYAL MEDYADAN KİRALIYORLARDI

        DHA'da yer alan habere göre İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan incelemelerde, jet skilerin daha önce de Aksu ilçesi Belek Mahallesi ile Muğla'nın Fethiye ilçeleri arasındaki deniz sınırında yabancı uyruklular tarafından sosyal medya aracılığıyla 3 saati 320 euroya kiralanan araçlar olduğu belirlendi. 6 jet ski, idari işlemlerin yapılması için İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.

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        4 RUS VATANDAŞI BELİRLENDİ

        Olayı araştıran İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri jet skilerin Rus vatandaşı 4 kişi tarafından kiraya verildiğini belirledi.

        2 RUS İÇİN SINIR DIŞI KARARI VERİLDİ

        Haklarında 'Turizm işletme belgesi bulunmadan ticari faaliyette bulunmak' suçundan Kemer Kaymakamlığı Turizm Danışma Bürosu tarafından işlem başlatılan Rusların, sınır dışı edilmeleri için Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne sevk edilmesi kararlaştırıldı.

        DİĞER 2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

        Yürütülen çalışmalarda jet skileri kiraya verdiği belirlenen 2 Rus vatandaşına ulaşıldı. 2 Rus, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, diğer 2'sinin arandığı öğrenildi.

        #Antalya
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