İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşından bugüne kadar 5 ton eroin ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Karapürçek ilçesinde esnafla kahvaltıda bir araya geldi.: "Şu anda Doğu ve Güneydoğu'da 300 operasyon yapıyoruz. Sadece dün 15 tane barınak ve sığınağı arkadaşlarımız imha etti.": “Yılbaşından bu yana 5 ton eroin yakaladık. Bu rakam 2016 yılında yakalanan eroin miktarının tamamıdır. Yani 12 ayın tamamını biz sadece 1 buçuk aylık süre içinde yakaladık.": "HDP çıkıyor Saadet adayını destekliyor, CHP ve İYİ Parti'ye destek veriyor. Kandil çıkıyor 'bu doğru bir stratejidir' diye açıklama yapıyor. CHP-İYİ Parti, Doğu ve Güneydoğu’da yok. HDP'nin tezgahına ilişmiyorlar. Şimdi bütün bu garip tabloya bakıp, bu seçim kuru kuru yerel seçim diyebilmek mümkün müdür?"