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Soylu: 45 günde 2016 yılındakinin tamamı kadar uyuşturucu yakaladık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 45 günde 5 ton uyuşturucunun ele geçirildiğini belirterek, bu rakamın 2016 yılında yakalanan uyuşturucu miktarından fazla olduğuna dikkat çekti

Giriş: 14.02.2019 - 12:12 | Güncelleme:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşından bugüne kadar 5 ton eroin ele geçirildiğini bildirdi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Karapürçek ilçesinde esnafla kahvaltıda bir araya geldi.

TERÖR OPERASYONU: "Şu anda Doğu ve Güneydoğu'da 300 operasyon yapıyoruz. Sadece dün 15 tane barınak ve sığınağı arkadaşlarımız imha etti."

UYUŞTURUCU OPERASYONU: “Yılbaşından bu yana 5 ton eroin yakaladık. Bu rakam 2016 yılında yakalanan eroin miktarının tamamıdır. Yani 12 ayın tamamını biz sadece 1 buçuk aylık süre içinde yakaladık."

YEREL SEÇİM: "HDP çıkıyor Saadet adayını destekliyor, CHP ve İYİ Parti'ye destek veriyor. Kandil çıkıyor 'bu doğru bir stratejidir' diye açıklama yapıyor. CHP-İYİ Parti, Doğu ve Güneydoğu’da yok. HDP'nin tezgahına ilişmiyorlar. Şimdi bütün bu garip tabloya bakıp, bu seçim kuru kuru yerel seçim diyebilmek mümkün müdür?"

 

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