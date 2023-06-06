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Sperm dolandırıcılığı ile suçlanan doktor hayatını kaybetti

Kadın doğum uzmanı olan Morris Wortman, 2021 yılından beri hastalarına gizlice kendi spermini vermekle suçlanıyordu. Dava henüz devam etse de doktor, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti.

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  • Sperm dolandırıcılığı ile suçlanan doktor hayatını kaybetti

    Batı New York'ta tanınmış bir kadın doğum uzmanı olan 72 yaşındaki Morris Wortman, 2021 yılından beri sperm dolandırıcılığı ile suçlanıyordu. İddialara göre, Dr. Wortman hastalarına gizlice kendi sperminden enjekte ederek, döllenmeyi sağlıyordu.
  • Sperm dolandırıcılığı ile suçlanan doktor hayatını kaybetti

    2021 yılında Morgan Hellquist adlı bir kadın ona karşı dava açtı. Annesi 1980'lerde Wortman'ın hastalarından biriydi ve Hellquist, bir genealoji testi yoluyla Wortman'ın biyolojik babası olduğunu keşfetti. Hellquist, genealoji testi ile birkaç üvey kardeşini de ortaya çıkardı.
  • Sperm dolandırıcılığı ile suçlanan doktor hayatını kaybetti

    Hellquist, verdiği röportajda şunları söyledi: Aniden beş kişi olduk ve hepimiz aynı yaştaydık. Daha sonra 6 oldu ve sonra 7 kişi oldu. Eğer 7 kişi varsa 20 de olabilir; eğer 20 varsa 100 de olabilirdi. Bu beni dehşete düşürdü.

    Buna ek olarak Brian ve Chris Muench de babalarının Wortman olduğunu söyledi. Brian, keşfin "her şeyi değiştirdiğini ama hiçbir şeyi değiştirmediğini" söyledi. Morris, hakkındaki suçlamalara hiçbir zaman yorum yapmadı.

    Şu anda devam eden dava hiçbir zaman tam olarak tamamlanamayacak ve suçlamalar doğruysa bile Wortman hiçbir zaman ceza almayacak çünkü kendisi bir uçak kazasında hayatını kaybetti. 
  • Sperm dolandırıcılığı ile suçlanan doktor hayatını kaybetti

    28 Mayıs günü Orleans İlçe Şerif Ofisi, içinde Northman'ın ve pilotun olduğu uçağın kanatlarının havadayken ayrıldığını ve uçağın, bir meyve bahçesine düştüğünü bildirdi. Polis, uçağı "deneysel ev yapımı, çok küçük bir uçak" olarak nitelendirdi. Ancak yine de iki kişiyi öldürecek kadar büyük ve donanımlıydı.

    Davanın bundan sonra nasıl ilerleyeceği bilinmiyor, davacılardan henüz bir açıklama gelmedi. Dava şu anda Monroe Bölge Mahkemesi'nde devam ediyor.

    Kaynak: All Thats Interesting

 

 

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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