Sperm dolandırıcılığı ile suçlanan doktor hayatını kaybetti

Hellquist, verdiği röportajda şunları söyledi: Aniden beş kişi olduk ve hepimiz aynı yaştaydık. Daha sonra 6 oldu ve sonra 7 kişi oldu. Eğer 7 kişi varsa 20 de olabilir; eğer 20 varsa 100 de olabilirdi. Bu beni dehşete düşürdü.

Buna ek olarak Brian ve Chris Muench de babalarının Wortman olduğunu söyledi. Brian, keşfin "her şeyi değiştirdiğini ama hiçbir şeyi değiştirmediğini" söyledi. Morris, hakkındaki suçlamalara hiçbir zaman yorum yapmadı.

Şu anda devam eden dava hiçbir zaman tam olarak tamamlanamayacak ve suçlamalar doğruysa bile Wortman hiçbir zaman ceza almayacak çünkü kendisi bir uçak kazasında hayatını kaybetti.