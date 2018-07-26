SPK haftalık bültenine göre, kurul Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri'nin 1 milyon 50 bin TL tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, İş Yatırım Menkul Değerler'in 1 milyar 200 milyon lira, Nurol Holding'in 500 milyon lira, Nobel İlaç Sanayii ve Ticaret'in 150 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, AktifBank Sukuk Varlık Kiralama'nın 100 milyon lira tutarındaki yönetime dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu onayladı.

Müflis Asya Katılım Bankası'na 112 bin 35 lira, Verim Menkul Değerlere toplam 345 bin 736 lira para cezası uygulanmasına karar veren kurul, Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş. (MEGAP) pay piyasasında 29 Haziran 2018-16 Temmuz 2018 döneminde meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 1 kişiye 26 Temmuz 2018 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

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