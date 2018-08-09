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Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar

01.06.2018 - 11:21 | Güncelleme:

Ünlü futbol adamlarının tarihe geçen sözlerini derledik

  • 1 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    1 | 156

    Arsene Wenger: ''Taraftarımızdan tek isteğim, Türk bayrağına karşı saygılı olsunlar yeter, çünkü Türkler bayrakları için canını verirler. "

  • 2 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    2 | 156

    Messi'nin sakatlığının ardından Rıdvan Dilmen: "Lionel Messi artık eskisi gibi olamaz"

  • 3 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    3 | 156

    Hagi: "Barcelona'da oynarken şatoda yaşıyordum ama Galatasaray'da daha mutluydum." 

  • 4 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    4 | 156

    Quaresma: "Samet Aybaba'nın durumunu bekliyorum. Lig başlasın 4-5 hafta sonra o gider ben tekrar dönerim."

  • 5 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    5 | 156

    Samuel Eto'o: "Fenerbahçe, Beşiktaş ya da Galatasaray'ın oyuncusu olsaydım biliyorum ki Antalyaspor'da attığımın üç katını atmış olacaktım"

  • 6 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    6 | 156

    Aatıf Chahechouhe: "Soyadımı doğru yazabilmek için yıllarca uğraştım. Ne anlama geldiğini de hâlâ bilmiyorum."

  • 7 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    7 | 156

    Yılmaz Vural: "Galatasaray'ın başına geçeyim, 50 binden az taraftara oynamam. Bunun garantisini veriyorum. Sosyal medyaya bakın; Galatasaray taraftarı takımın başında en çok beni görmek istiyor. Yabancıların şeyinde boncuk mu var? Prandelli'den daha iyi hocayım. Ondan daha iyi eğitim aldım"

  • 8 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    8 | 156

    Diego Armando Maradona: "Hagi'nin oynadığı futbolu özlüyorum."

  • 9 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    9 | 156

    Arda Turan: "Şimdi Burak'ın yanında Selçuk'un yanında bizim tipimizin konuşulacak hali yok."

  • 10 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    10 | 156

    Arda Turan: "Falcao, ceza sahasında uçan sinek görse, onu bile yakalayıp kaleye atıyor." 

  • 11 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    11 | 156

    David Beckham: "Messi benim yanımdan hızlıca geçip bana çalım attığında futbolu bırakmaya karar verdim."

  • 12 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    12 | 156

    Şenol Güneş: "Futbol ayak oyunu değil ayakla oynanan oyundur."

  • 13 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    13 | 156

    Joey Barton: "Neymar kesinlikle fazla abartılıyor." 

     

  • 14 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    14 | 156

     

    Neymar: "Joey Barton'ın kim olduğunu bile bilmiyorum. "

  • 15 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    15 | 156

    Eric Cantona: "Burak Yılmaz, gerçekten de birinci sınıf bir futbolcu. Onda adeta kendimi görmüş gibi oldum"

  • 16 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    16 | 156

    Ersun Yanal: "Biz Fenerbahçe'yiz, 0-4 sürpriz olmaz."

  • 17 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    17 | 156

    Altan Tanrıkulu: "Rıdvan, Messi'den daha akıllı. Messi, Rıdvan'dan daha yetenekli. Allah öyle yaratmış."

  • 18 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    18 | 156

    Sabri Sarıoğlu: "Kötü oynasam bile canımı dişime takarak mücadele ediyorum. Dünyanın en iyisi Messi bile kötü bir maç çıkarabiliyor"

  • 19 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    19 | 156

    Sabri Sarıoğlu: "Hakemlere karşı hırçındım. Annemin eleştirileri sayesinde 2-3 senedir düzeldim"

  • 20 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    20 | 156

    Pep Guardiola: ''En büyük amacım Messi'yi dünyanın en iyi futbolcusu yapmaktı, ama o beni dünyanın en iyi hocası yaptı. "

  • 21 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    21 | 156

    Felipe Melo: "Forma numarası sorun değil ama önemli ise eğer 3 numaralı forma ile Bülent Korkmaz gibi burada efsane olmak istiyorum."

  • 22 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    22 | 156

    Mert Günok: "Her maçımı cennetteki annem için oynuyorum."

     

  • 23 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    23 | 156

    Ahmet Çakar: “Arda Barcelona'da idmana çıkamaz. Arda Barcelona'nın stadına ancak seyirci olarak gidebilir''

  • 24 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    24 | 156

    Salih Uçan: ''10 numarayı elbette çok istiyorum, ama şu an için haketmiyorum çünkü bir Alex değilim."

  • 25 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    25 | 156

    Cristiano Ronaldo ''Messi zeki, İbrahimoviç güçlü, Beckham yakışıklı diye seviliyorlar. Ben ise sevilmiyorum çünkü bunların hepsi bende var. "

  • 26 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    26 | 156

    Sasa Ilic: "Kariyerimdeki en büyük hata Galatasaray'dan ayrılmaktı. O zaman menajerim bana Galatasaray'ın beni istemediğini söyledi... Ben de bu yüzden ayrılmak zorunda kaldım. Fakat daha sonra öğrendim ki bu doğru değilmiş. Menajerimin kurbanı oldum"

  • 27 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    27 | 156

    Mario Balotelli: ''Futbol mu daha güzel kızlar mı diye sorsalar hiç düşünmeden futbol derim ama biraz düşünürsem eğer kızlar derim. "

  • 28 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    28 | 156

     

    Neymar: ''Küçükken David Beckham hayranıydım.. Büyüdüm ve şimdi bakıyorum da hiçbir şey değişmemiş.

  • 29 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    29 | 156

    Samet Aybaba: "Olcay'ı Messi'ye neden tercih ederim? Çünkü her şeyden önce Kayserili. Messi'nin nereli olduğunu bilmiyoruz."

  • 30 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    30 | 156

    Selçuk İnan: "Sezonu şampiyonlukla tamamlamıştık. Süper Kupa da tatlısı oldu."

  • 31 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    31 | 156

    Javier Hernandez: ''Evet hristiyan olabilirim ama örnek aldığım tek insan Hz.Muhammed (sav)'dir. "

  • 32 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    32 | 156

    Fatih Terim: "Kendini Galatasaray'a adamış ve bu ailenin ferdi olmaktan her zaman gurur duymuş birinin GS'den vazgeçeceğine inanmak gerçek dışıdır."

  • 33 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    33 | 156

    Christian Abbiati: "Ne olduysa üç dakikada oldu. Hayatımın şokunu yaşadım. Galatasaray sanki uzaydan gelmiş gibiydi." (3-2'lik GS-Milan maçı için.)

     

  • 34 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    34 | 156

    Manuel Fernandes: ''Portekiz ve İspanyolların pasla, Türklerin ise kalbi ile oynadığı oyunun adıdır futbol. "

  • 35 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    35 | 156

    Lionel Messi: ''Ronaldo mu yoksa sen mi diye soranlara, Ronaldinho'nun hala hayatta oldugunu söyleyip konuyu kapatıyorum. ''

  • 36 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    36 | 156

    Eto'o: ''Çok büyük hocalarla çalıştım ama Mourinho gibi başka bir karakter yok. O etrafınızdayken asla sıkılmazsınız ve ondan 1 tane var.''

  • 37 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    37 | 156

    Mario Balotelli: ''İtalya milli takımında oynamaktan daha da güzel bir şey varsa o da Pirlo gibi bir sihirbazla aynı takımda oynamaktır... "

  • 38 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    38 | 156

    Slaven Bilic: ''Dünyayı tek başıma kurtaramayacağımı gayet iyi biliyorum. Ancak haksızlığa karşı hep ön saflarda olacağım.''

  • 39 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    39 | 156

    Slaven Bilic "Kadınlara büyük saygı duyuyorum ama futbol onlardan daha güzel."

  • 40 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    40 | 156

    Luis Figo: ''Çok iyi bir forvet mi arıyorsunuz, araştırmayın çünkü her zaman en iyiler Atletico Madrid'tedir. "

  • 41 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    41 | 156

    Gökhan Töre: ''Gökhan Töre hayatı boyunca gol atmamışken Türkiye'de gol krallığına oynuyor. Futbol ilginç bir oyun... "

  • 42 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    42 | 156

     

    Tolga Zengin: "Olimpiyat Stadı'nda güzel olan tek şey isminin "Atatürk" olması."

  • 43 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    43 | 156

    Gheorghe Hagi: "Ben Galatasaray'a gelmekle kalmadım, Galatasaraylı oldum. Galatasaray'ı hissetmeye başladığım gün, imzasını kalbime attım."

  • 44 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    44 | 156

    Jurgen Klopp: ''Marco Reus, Messi ve Ronaldo kalitesinde bir futbolcu dediğimde insanlar bana gülmüştüler. Şimdi ise saygı duyuyorlar. "

  • 45 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    45 | 156

    Philipp Lahm: ''Beni bu sezon sık sık maç yapmak değil de sık sık kupa kaldırmak yordu... "

  • 46 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    46 | 156

    Metin Kurt: "Futbol arsada güzeldir, borsada değil."

  • 47 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    47 | 156

    Ömer Üründül: ''4-2 biten İsveç - Norveç maçında, Zlatan İbrahimoviç ülkesi adına 3 gol atmak dışında neredeyse sahada yoktu.''

  • 48 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    48 | 156

    Phil Jones: "Wayne Rooney antrenmanlarda mutlu ve gayet rahat. Hatta bize, o kötü şakalarından bile yapıyor."

  • 49 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    49 | 156

    Moussa Sow: "Bu akşam neden kadroda olmadığımı bilmiyorum ama elhamdülillah Fenerbahçe'yi çok seviyorum."

     

  • 50 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    50 | 156

    Luis Suarez: "Daha 4 sene öncesine kadar Play Station'da sırf Gerrard'ı kontrol etmek için Liverpool'u seçerdim, şimdi beraber oynuyorum."

  • 51 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    51 | 156

    Tolga Zengin: ''Maçtan sonra neden sevinmedin diyenlere; Ben o kulübe 17 sene mi verdim kimse zil takıp oynamamı beklemesin. "

  • 52 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    52 | 156

    "Artık özel değilsin, artık özel değilsin." Manchester United taraftarlarının Jose Mourinho tezahüratı.

  • 53 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    53 | 156

    Fatih Terim, İngilizce düzenliği basın toplantısında "But what can i do sometimes, its the football, that's the football. But anyway now in the tabela (Türkçe tabela) we have to seen the situation. Now we second position and one point more. I dont want see the back i want to see the front..." ( Bazen ne yapabilirim ki... Bu futbol. Her ne olursa olsun tabelada durumu görüyoruz. Bir puan ileride ve ikinci sıradayız. Artık geriyi görmek istemiyorum. İleriyi görmek istiyorum.)diye konuştu...

  • 54 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    54 | 156

    Ali Tandoğan: "Ben Brezilya Milli takımı'nda oynuyor muyum?" (Aurelio'nun Türk Milli Takımı'nda oynamasına yaptığı yorum)

  • 55 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    55 | 156

    Erman Toroğlu: Bu nasil futbolcu ya... sanki sadrazamin sol .... Şansal Büyüka: - hop hoca hop....

  • 56 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    56 | 156

    "Hayatta iki şeyden çekiyoruz. Bir Mahmut Hoca bir de Trabzonspor" Kemal Sunal ("Hababam Sınıfı Uyanıyor" filminden...)

  • 57 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    57 | 156

    "Şota ve Arçil’i getirdik. Bunlar 6 ay önce bizde kiralık oynamışlar ve çok gol atmışlardı. Biz de düşünmeden aldık. Ama kötü oynuyorlardı. Artık 4. maça geldik. Biz önde oturuyoruz. Arkadan biri bağırıyor. 'Ha bu yönetim ne kadar geri zekalıdır. Aynı adamlardan iki tane almış' diye." Faruk Özak (Trabzonspor Kulübü Eski Başkanı)

  • 58 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    58 | 156

    Ali Eren: "Recep ağabey en kazması sendin" Recep Çetin: "Sen gölgene bile tekme atıyordun"

  • 59 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    59 | 156

    "Biz bu Bolton'ı orada yeneriz" (Beşiktaşlı bir yöneticinin, tek maçlı sistemi bilmeyip, Bolton'a karşı kaybedilen UEFA kupası grup maçı sonrası söylediği söz) Ertesi hafta Beşiktaş taraftarı da basketbol maçında pankart açtı; "Yönetim Bolton'a otobüs kaldır"

     

  • 60 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    60 | 156

    "Sparta Prag'ı Sparta'da yeneceğiz" Ümit Özat

  • 61 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    61 | 156

    Sunucu: "Sergen, 18 yaşından küçüklerin de iddaa oynadığı görülüyor, onlara ne söylemek istersin?" Sergen Yalçın: "Almanya Ligi'nden uzak dursunlar çok sürpriz oluyor."

  • 62 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    62 | 156

    Gazeteci: "Takım yorgun muydu?" Mourinho: "Yorgun? Günde 15 saat çalışıp ayda birkaç yüz euro kazanıp evine dönen baba yorgun olur. Biz değil"

     

  • 63 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    63 | 156

    "Bir yıldız futbolcunun kafasını tekmeleyen savunmacıya çok az rastlanır. Maalesef Servet gibi kazmalar futbolcu oluyor" Maradona'dan, Agüero'nun kafasına tekme atan Servet Çetin'e...

  • 64 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    64 | 156

    "Hiçbir kuvvet beni bu stadda 25.000 kişi olduğuna inandıramaz! Dida'yı bir kere bile duyamadım" Galatasaray mağlubiyeti sonrası Milan kaptanı Paolo Maldini'nin sözleri...

  • 65 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    65 | 156

    Pele'den Maradona'ya...: "Allah vergisi bir yeteneği var. Bu yüzden hep şanslı oldu. Hayatında tüm olan bitene rağmen hala onunla kontrat imzalayan insanlar var. Eğer bu insanlar daha bilinçli olsalardı bunu yapmazlardı" Maradona'dan Pele'ye...: "Pele kimin umurunda. O artık bir müzeye ait"

  • 66 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    66 | 156

    "Eğer bir takım küme düşerse futbolcular gider, adamlar kalır" Pavel Nedved

  • 67 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    67 | 156

    Spiker: "Hükümet yetkililerinin futbolla ilgili olması konusunda ne düşünüyorsunuz?" Amokachi: "Çok normal, ikimiz de trübünlere oynuyoruz"

  • 68 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    68 | 156

    "Türk gazetelerindeki tek doğru şey tarihtir" Haim Revivo

  • 69 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    69 | 156

    "Yapma Hayrettin daha kadroları saymadım" Bir milli maçı anlatan İlker Yasin'in, ilk dakikalarda bir gol yiyen kaleci Hayrettin Demirbaş'a olan serzenişi...

  • 70 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    70 | 156

    "Tanrı beni gol atmam için gönderdi" Romario

  • 71 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    71 | 156

    "Ben NBA'in en iyi Amerikan futbolcusuyum ve 12 yıldır da NBA'deki en seksi 2.20'lik oyuncuyum" Shaquille O'Neal

     

  • 72 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    72 | 156

    "Boca es mi religion, Maradona es mi dios, La Bombonera es mi iglesia" (Dinim Boca, Tanrım Maradona, Mabedim La Bombonera) Boca Juniors'un Stadyumu La Bombonera'nın giriş kapısında yazan cümle

  • 73 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    73 | 156

    "Bazen Michael Jordan o kadar güzel oynardı ki onu savunmaya calışmak yerine potayı güzel gören bi yerden Jordan'ın yapacağı şeyi izlemeyi seçiyodum, çünkü ertesi gün herkes o hareketten bahsederken tam anlamıyla görememiş olmak beni çıldırtıyordu" Magic Johnson

  • 74 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    74 | 156

    "Kariyerim boyunca 9000'den fazla başarısız atış yaptım, 300'den fazla oyun kaybettim, 26 kez oyun kazandıracak atışı ıskaladım. Çabaladıkça başarısız oldum, başarısız oldukça çabaladım. İşte başarımın sırrı..." Michael Jordan

  • 75 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    75 | 156

    "Futboldaki 21 yıllık yaşantımda, hiçbir zaman buna benzer bir ortam görmedim. Yunanlılar Türklerin parmak uçlarına bile gelemezler" Sevilla Başkanı Jose Maria Del Nido (Kadıköy'deki Fenerbahçe maçı sonrası...)

  • 76 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    76 | 156

    "Herkes bir gün Michael Jordan olmak istiyor. Ben ise her gün Michael Jordan olmak zorundayım" Michael Jordan

  • 77 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    77 | 156

    "Ben Jordan'a maçta ne yapması gerektiğini söylemezdim ama sana söylüyorum" Phil Jackson'dan Kobe Bryant'a...

  • 78 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    78 | 156

    "Top bizdeyken onlar gol atamaz" Johan Cruyff

     

  • 79 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    79 | 156

    "Dünya'da iki tip basketbolcu vardır Jordan ve diğerleri" Magic Johnson

  • 80 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    80 | 156

    Muhabir: İspanya'da başarılı olabilecek misin? Maradona: Top orada da yuvarlak değil mi?

     

  • 81 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    81 | 156

    "Yarın yine borçlarım olacak ama bu gece kral benim" Şampiyonluk kutlamaları sırasında Napoli taraftarları...

  • 82 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    82 | 156

    "Diğer ülkelerin tarihi, Uruguay'ın futbolu vardır" Ondino Viera

  • 83 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    83 | 156

    "Bu adamı savunmak suyu avuçlamaya benziyor" Michael Jordan hakkında söylenmiş bir anonim söz

  • 84 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    84 | 156

    "En güzel gol, boş kaleye atılan goldür" Johan Cruyff

  • 85 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    85 | 156

    "Çünkü dörtlük diye bir şey yok" "Neden bu kadar çok üçlük atıyorsun?" sorusuna Antonie Walker'ın cevabı...

  • 86 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    86 | 156

    Mourinho: "Barcelona, muhteşem tiyatrolarıyla bir kültür kenti. Bu çocuk da artistliği iyi öğrenmiş"

  • 87 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    87 | 156

    Mourinho'dan, o dönem Chelsea forması giyen Del Horno'nun oyundan atılmasına neden olan Lionel Messi'ye...

  • 88 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    88 | 156

    "Rooney'i abartmayın, medya pohpohluyor, çok fazla çekinilecek bir oyuncu değil" Rooney'nin hat-trick yaptığı 28 Eylül 2004'teki Manchester United - Fenerbahçe maçı öncesi Ziya Şengül'ün yorumu

  • 89 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    89 | 156

     

    "Köpekler istedi diye atlar ölmez" Mircea Lucescu

  • 90 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    90 | 156

    "Barcelona'yı en çok top rakibindeyken izlemek bana keyif veriyor. En fazla 10 saniye içinde geri alıyorlar" Johan Cruyff

  • 91 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    91 | 156

    "Varisim Bülent Akın" Gheorghe Hagi

  • 92 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    92 | 156

    "Türkiye tercihi bir seçim değildi. Evimin kapısını kapattım mı ben Türk'üm" Nuri Şahin

     

  • 93 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    93 | 156

    "Bizim taraftarımız asla Galatasaray taraftarı gibi olamaz. Kimse böyle bir taraftar grubu önünde oynamak istemez" Javier Irureta - Deportivo La Coruna

  • 94 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    94 | 156

    "Bir futbolcu İngiltere'ye gitmek istiyorsa, elbette ki gider. Fakat bilmeliler ki; orada kötü yaşıyorlar, kötü yemekler yiyorlar ve kadınları kıçlarını yıkamıyor" Aurelio de Laurentiis - Napoli Başkanı

  • 95 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    95 | 156

    "Kezman benim gibi... Ben de çok top oynamak istiyorum ama halim yok. Kezman da öyle... O da çok istiyor oynamak ama oynayamıyor. Geliyor, gidemiyor. Ben de geliyordum, gidemiyordum" Sinan Engin

  • 96 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    96 | 156

    "Benim için kültür, Marco van Basten'i seyretmektir." Diego Armando Maradona

  • 97 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    97 | 156

    "Benim oynadığım dönemde Trabzonspor'a karşı korner kazandığımızda gol atmış gibi sevinirdik" Rıdvan Dilmen

     

  • 98 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    98 | 156

    "Ben bir teknik direktörüm. Harry Potter değil. Harry büyücüdür. Ama gerçekte büyü diye bir şey yoktur. Büyü düş, futbol ise gerçektir" Jose Mourinho

  • 99 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    99 | 156

    "Maçlar dizilerimle çakışıyor" Bir maça geç geldiğinde muhabirlerden birisinin neden geç geldiğini sorması üzerine Charles Barkley'nin yanıtı

  • 100 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    100 | 156

    "Her takım eşittir ama üç büyükler daha eşittir" Ahmet Çakar

  • 101 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    101 | 156

    "Bir Fransız bir Almandan, bir Türk ve bir İngiliz takımlarının maçında özür diliyor" Ümit Aktan (Manchester Utd-Galatasaray maçında Cantona Stumpf'a yaptığı faulden sonra özür dilerken...)

  • 102 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    102 | 156

    "Taraftar 5 istedi, 6 attik. 10 istedi ama zaman yetmedi" Serhat Akın

  • 103 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    103 | 156

    "İspanya’da yarım sezonda almadığım darbeyi burada (Türkiye) bir hazırlık maçında aldım. Bu nasıl futbol!" Simao Sabrosa

  • 104 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    104 | 156

    "Elin zencisi, elin arabı hat-trick yapıyor, bizim Hakan’ımız, bizim Oktay’ımız uyuyor..." İlker Yasin, Oliviera’nın hat-trick yaptığı Belçika-Türkiye maçı esnasında...

  • 105 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    105 | 156

    "Resultante importante" Fatih Terim

  • 106 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    106 | 156

    "Bana 100 bin kişilik uyku tulumu yapın" General Franco (Santiago Bernabeu Stadı'nın yapılması için emir verirken...)

  • 107 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    107 | 156

    "Hakemleri dinlemem. Benden daha az para kazanan kimseyi dinlemem" Charles Barkley

  • 108 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    108 | 156

    "Ahlaka dair bildigim ne varsa futboldan öğrendim. Çünkü top hiçbir zaman beklediğim köşeden gelmedi" Albert Camus

  • 109 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    109 | 156

    Tomas Pekhart'tan Tomas Zapotocny'e: "Bana sahada bir tecavüz etmediği kaldı" Tomas Zapotocny'den Tomas Pekhart'a: "Ben Türkiye'de F.Bahçe ve G.Saray derbilerinde oynadım. O sertlik görmemiş. Ben tecavüzcü değilim"

  • 110 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    110 | 156

    "Bugüne kadar 1600 maça çıktım ama şahsen kimin şampiyon olacağını bilmiyorum. Eğer Nani bunu biliyorsa benden 1600 kez daha akıllıdır" Arsenal Menajeri Arsene Wenger'den, Manchester United'ın Portekizli futbolcusu Nani'nin şampiyonluk tahminine verdiği yanıt!

  • 111 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    111 | 156

    "Hagi sana 40 metreden bir çakar; nereye koyacağını bilemezsin o istatistikleri" Metin Türel

  • 112 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
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    "Beni durdurmak için tabancaya ihtiyaç duyarlardı. Ama Messi’yi durdurmak için makineli tüfeğe ihtiyaç var" Hristo Stoichkov

  • 113 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
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    "Onu durdurabilmenin tek yolu stadyumun ışıklarını kapatmaktır" Claudio Ranieri'nin, o dönem İnter forması giyen Adriano için yorumu...

  • 114 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
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    "Onun topla yaptıklarını ben portakalla yaparım" Zlatan Ibrahimovic'ten John Carew'e...

  • 115 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
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    "Takımı kaybettiğinde ağlamayan futbolcu, yıldız olamaz" Gheorghe Hagi

  • 116 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
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    "Fenerbahçeli sevenlerim kesinlikle üzülmesinler, ben hiç bir zaman Revivo kadar profesyonel olamam. Bu kulübü, bu taraftarı gördükten sonra önüme altından halı da serseler Galatasaray'a gitmem. İstesem de yapamam, kendime yakiıştıramam bunu" Milan Rapaic

  • 117 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
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    "Fenerbahçe bizi, kalesinde Alex veya Anelka olup da yenene kadar ezeli rekabet bitmiştir" Sergen Yalçın

  • 118 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
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    Gökmen Özdenak: "Biraz daha geliştirmen lazım son vuruşlarını." - Necati Ateş: "Abi biz senin penaltı atıp Ritz Carlton'da turist vurduğunu da biliriz."

  • 119 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
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    "Eğer Pep bana, Cam Nou'nun 3. katından aşağı atlamamı söyleseydi, kendi kendime 'Aşağıda güzel bir şeyler olsa gerek' derdim" Dani Alves

  • 120 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
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    "Fenerbahçe Cumhuriyeti ortalıkta yoksa, Türkiye yoktur, futbol yoktur, bolluk yoktur, insanlar yoktur, canlılar güç nefes alır ve bu ülke kısa süre sonra yaşayan yer olmaktan çıkıp, mezarlık olur. Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü, ne kupa büyüklüğüdür. onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür işte, adı konamaz" İslam Çupi

  • 121 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    121 | 156

    "Yıldızlarla çalışmak zor değildir. Zor olan daha az yetenekli olup kendisini yıldız sananlarla çalışmaktır" Guus Hiddink

  • 122 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
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    "Büyük takımlar aldıkları kupalarla, küçük takımlar büyük takımlara karşı aldıkları skorlarla övünürler" Michel Platini

  • 123 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
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    "Baba, ama Noel Baba gibi her lafa giriyorsun" Ziya Şengül'den Ahmet Çakar'a...

  • 124 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
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    "Seyirci küfür ettiğinde, içimden 'ben de seni' diyordum" Cem Papila

  • 125 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
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    "Sahada 5 kişiyi nasıl geçeceğimi değil, o 5 kişinin beni nasıl durduracağını duşunürüm" Michael Jordan

  • 126 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
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    "Gol makinesi diye aldık çamaşır makinesi çıktı" Mehmet Ali Yılmaz'ın Kevin Campbell hakkındaki yorumu

  • 127 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
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    "Burada kendini Papa zanneden biri var herkes ona inanıyor, Napolyon zanneden biri var ona da inanıyorlar, ama ben Maradonayım dediğimde kimse inanmıyor" Diego Armando Maradona

  • 128 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
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    "Hayatla ilgili her şeyi Baba filminde bulabilirsiniz, futbolla ilgili herşeyi ise bir derbide" Graeme Souness

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    "Sarı-Kırmızılı renklere küçükten beri hayrandım. Galatasaray İzmir'e geldiğinde okuldan kaçar, maça giderdim. Bence Galatasaraylılık din gibi, mezhep gibi yerleşmiş, köklü bir inançtır. Galatasaray'ı işte bunun için tercih eder ve Galatasaraylılığımla her zaman gurur duyarım" Metin Oktay

  • 130 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
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    "Recep uyuma Madida'ya sahip çık" Beşiktaş'ın eski futbolcularından Fani Madida'ya, rakip defans oyuncusunun yaptıgı sert faulden sonra Beşiktaş taraftarının Recep Çetin'e hitaben yaptığı tezahürat!

  • 131 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
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    "Çok gençtim. Her kulüp peşimdeydi. Ciddi ciddi Beşiktaş'a gidiyordum. Korktum. Heybetinden çekindim. Baba Hakkı'nın olduğu yerde belki elim ayağım birbirine dolanır dedim ve Beşiktaşlı olmaktan vazgeçtim" Lefter Küçükandonyadis

  • 132 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
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    "Herkes kendine pahalı arabalar,yatlar alırken, ben bugün Livorno forması aldım" Cristiano Lucarelli

  • 133 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
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    "Karısını aldatan, bunu itiraf edecek yüreği olmayan ve pencereden kaçıp giden bir koca gibiydi" Inter Başkanı Massimo Moratti'den Jose Mourinho'nun ayrılığı için yaptığı yorum...

  • 134 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
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    "Aslında her şeyden biraz var Türk futbolunda. Ama hiçbir şey tam yok" Frank Rijkaard

  • 135 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
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    "Eğer ben Amerika'da doğmuş olsaydım, herhalde bu cüsseyle ya basketçi, ya da Amerikan futbolcusu olurdum. Tanrıya şükür ki Jamaikalıyım ve atletizm yapıyorum" Usain Bolt

  • 136 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
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    Sergen Yalçın: "Hocam doğru söylemiş" Tigana'nın "Sergen'i Platini'ye benzetiyorum" sözü üzerine...

  • 137 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
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    "Futbol istatistikleri mini eteğe benzer. Birçok şeyi gösterir ancak asıl merak edileni göstermez." - Sir Alex Ferguson

  • 138 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
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    "Leeds United maçında oyundan alınmasaydım, takım arkadaşlarımı bıçaklayabilirdim." - Pascal Nouma

  • 139 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
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    "Çocuk bakıcılığı yapmaktan takımını şampiyon yapamıyor" Jose Mourinho'dan Arsene Wenger'e...

  • 140 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
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    "Eğer biraz çirkin olsaydım, ne Pele ne de Maradona'nın adı hatırlanmazdı." - George Best

  • 141 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
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    "Eğer kolay olanı isteseydim, Porto'da kalırdım. Güzel mavi bir koltuk, Şampiyonlar Ligi kupası ve Tanrı... Sonra da ben." - Jose Mourinho

     

  • 142 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
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    "Yenilmek kolay, yenmek olay" - Fatih Terim

  • 143 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
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    "Bazı insanlar futbolun ölüm-kalım meselesi olduğuna inanırlar. Sizi temin ederim ki, bundan çok daha fazlasıdır." - Brain Clough

  • 144 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    144 | 156

    Sinisa Mihajlovic: "Mourinho ile futbol konuşmam. Futbol oynamamış birinin bazı şeyleri anlamasını beklememeli" Jose Mourinho: "Jokey olmak için önce at mı olmak gerekir?"

  • 145 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    145 | 156

    "Futbol basit bir oyundur, zor olan ise basit futbol oynamaktır." - Johan Cruyff

  • 146 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    146 | 156

    "Eğer beyaz mendiller sizin için sallanıyorsa fazla endişelenmeyin, başkanınız size sahip çıkar. Ancak beyaz mendiller başkan için sallanıyorsa siz en iyisi mi yeni bir yer bulun" - Sir Bobby Robson

  • 147 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    147 | 156

    "O benim değil, Tanrı'nın eliydi." - Diego Maradona

  • 148 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    148 | 156

    "1969'da içkiyi ve kadınları bıraktım. Hayatımda geçirdiğim en berbat 20 dakikaydı" - George Best

     

  • 149 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
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    "Futbol 90 dakika süren ve sonunda Almanların kazandığı bir oyundur" - Gary Lineker

  • 150 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
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    "Arsenal ile hazırlık maçı yapacaktık. Maçtan evvel gittim Arsene Wenger'e, 'Çıkar tam kadronu da güçlerimizi görelim' dedim. Tam kadro çıktılar, 4 tane attık" Hikmet Karaman'dan Arsene Wenger'e... (2001 yılında Kocaelispor'un Arsenal'ı 4-1 yendiği hazırlık maçı öncesi)

  • 151 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    151 | 156

    "Livorno'yu eşimden daha çok sevdiğimi söylüyorlar. Bu kesinlikle yanlış. Eşimi de en az Livorno kadar seviyorum." - Lucarelli

     

  • 152 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    152 | 156

    "Biz futbolun sahte dünyasının içindeyiz. Bu tamamen düzmece bir dünya. Bizlere, basit bir oyun oynamamız için milyon dolarlar veriyorlar, ama biz sadece sistemin devam etmesi için kendini satan köleleriz. Ben sadece futbolcu Almeyda, değilim. Ben bir babayım, bir insanım, bir çiftçiyim... Ve futbolun içinde kaldığım hergün gerçek Almeyda'dan uzaklaşıp kişiliğimi yitiriyorum." - Jesus Almeyda

  • 153 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    153 | 156

    "Birinciysen birincisindir, ikinciysen hiçbir şey." - Bill Shankly

  • 154 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
    154 | 156

    "Liverpool şehrinin iki büyük takımı var... Biri Liverpool, diğeri de Liverpool'un yedekleri." - Bill Shankly

     

  • 155 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
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    "Normal şartlar altında Porto şampiyon olacaktır; anormal şartlar altında, Porto yine şampiyon olacaktır" - Jose Mourinho

     

  • 156 Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
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    "Galatasaray'ı sevmeyen ölsün" Ali Tanrıyar (Eski Galatasaray Başkanı)

     

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