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Adidas, son dönemde beklenen performansı alamadığı ayakkabı markası Reebok'u 2.5 milyar dolar karşılığında satmak için Authentic Brands Group (ABG) ile anlaşmaya vardı.

Bir marka yönetim şirketi olan ABG'nin bünyesinde daha önce iflas eden ünlü markalar Aeropostale, Brooks Brothers ve Forever 21 de bulunuyor. ABD medyasına göre, New York merkezli şirket bu yaz halka açılmayı da planlıyor.

1897 yılında İngiltere'de kurulan ancak merkezi Boston'da olan Reebok, 1986 yılında halka arz edilmiş ve 2006 yılında Nike ile girilen büyük rekabet sonrasında Adidas tarafından 3.8 milyar dolara satın alınmıştı. Bir dönem aralarında Shaquille O'Neal, Venus Williams gibi ünlü simaların da olduğu 100'den fazla atleti giydiren Reebok, 2000'lerin başında NFL ve NBA ile yapılan kurumsal anlaşmalarla yükselen bir marka olmuştu.

2022 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması beklenen satışta Adidas CEO'su Kasper Rorsed, bu değişiklik sayesinde Reebok'un uzun vadeli başarı için iyi konumlanan bir firma olacağına dair inancını paylaştı. Ancak Reebok'un son zamanlarda UFC ve Crossfit ile ortaklık kurarak sporcular için tercih edilen bir marka olarak konumlandırma girişimlerine rağmen, satışlar istenen seviyelere ulaşamamıştı.

Adidas ise mart ayında açıkladığı yeni 5 yıllık stratejisinde Adidas markasının küresel spor ürünleri pazarındaki liderliğini güçlendirmeye yönelmişti.