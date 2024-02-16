Spor yazarları Galatasaray'ın Sparta Prag zaferini değerlendirdi
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etti. Galibiyet golü 90+1'de Icardi'den geldi. Spor yazarları Galatasaray'ın galibiyetini değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...
"ÖNCE TUTAN SONRA ATAN"
MEHMET AYAN: "Muslera’nın 89.02’de suratıyla kurtardığı bir akın var ki, maçı da aldı bize döndürdü. Orada yenilecek 3.golün telafisi mümkün olmazdı. Tribünle bağı da “bu maçlığına” zayıflatırdı. Sparta Prag’ın hem atamadığı, hem Muslera’nın engellediği 4-5 pozisyonu var. 3 gol atan, maçı 90+2’de çeviren G.Saray’da maçın oyuncusu MUSLERA ise galibiyete, coşkulu oyuna rağmen biraz durup serinkanlı olmalı. Bu noktada bir hoca eleştirisi yapacak değilim. 2024’ün en önemli maçına, 15 Şubat gecesi sol bek BERKAN, sağ bek KAAN AYHAN ile çıkıp; maç içinde 3 farklı stoper ikilisi, 3 farklı sağ bek ile 96 dakikayı tamamlıyorsun. Burada hocaya ancak bu malzemeden yaptığı yemeğin lezzeti için takdir sunulur. Ön tarafta da Barış Alper ve Kerem gibi iki yerli kanat ile yola güçlü devam eden G.Saray’da gol atamayan ICARDI için mır-mır’lar başlamıştı. Ben bu gece de son vuruşuna kadar iyi niyetli olsa da halen fiziği tam yerine gelemediği için beklediğimiz ICARDI’nin ortada olmadığını düşünürüm. Haa futbol öyle bir oyun ki… 90’daki değişiklikte “Icardi çıkmalıydı” diye düşünenin suratına kalite çarpıverir yanıtı. Ma-uro-I-kar-di diye…"
"GALATASARAY TURU GEÇECEK"
OSMAN ŞENHER: "Bu kadar atletik bir takım karşısında 10 kişi kalmana rağmen galip gelebiliyorsan bu çok büyük başarı. Eminim ki kalitesi ve hırsıyla Galatasaray bu maçın hiç de kolay geçmeyecek olan Çekya’daki rövanşında istediği sonucu alarak turu geçecek ve yoluna devam edecek."
"OKAN BURUK ÇARE ÜRETMELİ"
LEVENT TÜZEMEN: "Galatasaray, bu sezon Avrupa'da en önemli geri dönüşünü yaşadı. Çek takımı, kolay lokma olmadığını bizlere gösterdi. Özellikle, ayağa iyi pas yaparak, hücuma çabuk ve etkili çıkarak Galatasaray'a ciddi sıkıntılar yarattı. Başta Muslera olmak üzere görev yapan tüm oyuncular 10 kişi kaldıkları dakikalarda bile maçı kazanma coşkusundan hiç vazgeçmediler. Galatasaray, moralini yükseltecek müthiş bir geri dönüşle Avrupa maçını kazandı. Okan Hoca, Çeklerin analizini canlı olarak yaptı. Rövanşa mutlaka oyun formülü üretmeli. Çekler, geniş alan bulamadığı sürece etkili olamaz. Bu alanları Buruk takımına verdirmemeli."
"BİR KEZ DAHA KANITLADI"
UĞUR MELEKE: "Galatasaray için çok fazla gelgitli, iniş çıkışlı, duygu yüklü bir müsabaka idi gerçekten. Ancak Galatasaray için belki de sezonun en kritik maçının kazanılmasında başrolde yine Mauro Icardi vardı. Bir süredir bir tık düşük viteste giden Icardi’yi uzun zaman sonra ilk kez bu kadar canlı ve etkili gördük. Derine gelerek oyun kurucu gibi oynadı Arjantinli. Üçüncüyü attı, ilk iki golde de onun zekası vardı zaten işin içinde. Mauro Icardi, dün bir kez daha kanıtladı büyük maçların büyük oyuncusu olduğunu."
"ATANINLA TUTANIN İYİ OLACAK"
ENGİN VEREL: "Nelsson'un atılmasından sonra ikinci kez beraberlik golünü bulan Çekler'e karşı geri adım atmayan ve 10 kişiyle daha etkili olan bir Galatasaray gördük. Rakip de 10 kişi kaldıktan sonra Galatasaray'ın kazanma adına müthiş bir baskısı vardı. Ama kontradan geriye de düşebilirdi. Son sözü söyleyen Icardi, "Gecenin yıldızı" olduğunu ilan etti. Bir başka futbol klasiğiyle yazıyı noktalayalım. "Atanınla tutanın iyi olacak" derler ya. İşte Galatasaray bu sayede Prag'a avantajlı gidecek."
"BU YÜZDEN 13 YILDIR KALEDE"
ÜMİT DAVALA: "Kolay bir maç olmayacak ama Galatasaray daha ciddi olacaktır. Bence orada 3-2'lik skor, bize daha iyi bir skor getirecek. Deplasman her zaman zordur. Galatasaray rakibi hafife aldı. Orada da bizim taraftarlar ses getirecektir. Fernando Muslera bu yüzden 13 senedir Galatasaray kalesini koruyor"
"HATALARI ICARDI TELAFİ ETTİ"
AHMET ÇAKAR: "Galatasaray maça iyi başlamadı. Praglı oyuncu biraz becerikli olsa ya da dar açıdan atılan şutu Muslera kurtarmasa, Prag öne geçecekti. İlk yarıda da rakibin önemli pozisyonları var. Ama golü Kerem Demirbay'la Galatasaray buldu. Kapalı açıdan öyle güzel vurdu ki şut güzel ama bu seviyelerde bir kalecinin yememesi gereken bir gol. Prag ikinci yarının hemen başında mükemmel bir golle beraberliği yakaladı. Bu gol aslında Galatasaray'ı biraz uyandırdı. Mertens'in şans golüyle Galatasaray öne geçti. Aslında bu golü Mertens mi attı rakip mi tartışılır. İşte bu dakikadan sonra temsilcimiz için kötü dakikalar başladı. Önce Nelsson son adamdan atıldı, hemen ardından da bir yan topta Prag beraberliği buldu. Bu kafa golünün hatası Barış Alper'e yazar. Kontrol etmesi gereken adam çıktı kafayı vurdu ve golü attı. Bitime dakikalar kala işte dedik ya İcardi, korkunç bir avantaj olan galibiyet golünü attı belki de turu getirdi."
"BUBİ TUZAĞI KURMUŞ"
BÜLENT TİMURLENK: Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta da baskılı oynayıp, 50 hücum geliştirip kazanamadan Avrupa Ligi'ne gelirken kalende gördüğün 8 golün eleminasyon turunda başına çorap öreceğini bilirsin. Üstelik karşındaki takım gruptaki 3 rakipten farklı, sezon başında Molde, ligde Sivas ve İstanbul gibi beşliye dönen defansını hücumda 3-4-2-1 kullanıyor ve adı geçenlerden çok daha iyi bir takımsa. Okan Buruk set hücumlarda boğulup bitirilmeyen ataklarda geçiş yememek için bir bubi tuzağı kurmuş rakibine.
"MUSLERA'NIN YÜZÜ ICARDI'NİN AYAĞI"
İBRAHİM YILDIZ: "Kontra topla iyi çıkan rakip takımın kaçırdığı ya da Muslera’nın yüzüyle kurtardığı top, maçın en önemli anıydı. Uzatmanın ilk dakikasında bu kez sahneye çıkan Icardi oldu. Barış’ın getirdiği topu usta bir vuruşla köşeye bıraktı. Maçın sonucunu da belirlendi. Bu maç Galatasaray adına önemliydi. Avrupa’da ilerlemek isteyen Sarı-Kırmızılılar alınan bu galibiyetle ciddi bir dönüş ve avantaj sağladılar. Maça damga vuran isim tartışmasız kaleci Muslera’ydı. 3 önemli kurtarış yaptı. Golcü Icardi ise, beklendiği gibi kurtarıcı rolünü hakkıyla yerine getirdi. Sparta Prag’ın geriden oyun kurma isteği, Galatasaray adına büyük fırsattı. Kaptırılan toplar pozisyona dönüştü. Sarı-Kırmızılı forvet biraz daha dikkatli olabilse skor artabilirdi." (Habertürk)
"YAPBOZDAN KONSER ÇIKTI"
ÇAĞATAY ÇELİK: Tamamen ping pong’a dönen maçta Barış Alper Yılmaz önce rakibi oyundan attırdı, birkaç dakika sonra da galibiyet golünü taşıdı. Kötü sayılabilecek bir maç geçirirken mental açıdan kuvvetli kaldı, nabzı yüksek iken kafasını kaldırıp topu tam da buluşması gereken adama gönderdi. Icardi maç boyunca istediği topla ancak uzatmada buluşabildi. Bir süredir konser vermeyen Arjantinli, sihriyle düğümü çözdü. Galatasaray taraftarı, birçok benzerlik ile 1999-00 sezonunu hatırlatarak Avrupa’da kupa hayali kursa da bu takımın nefesinin gideceği yer düşündürücü. Sol bekini Avrupa’ya yazamayan, sağ bekini henüz tek idmana çıkaramayan Okan Buruk her maç yapboz tamamlamak durumunda. Kupa koşusu için ekstra katkıların yanında istikrarlı bir tempo gerekli. (Habertürk)