Spor yazarları, Galatasaray - Konyaspor müsabakasını kaleme aldı

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Ondan sonra herhalde utanmış olacak ki Konyaspor lehine iki üç tane saçmasapan faul çaldı. Bu çaldıkları tabii ki suçluluk duygusuydu. Zaten G.Saray'ın gol atması için ya duran toplarda Abdülkerim'in ceza sahasına girmesi gerekirdi veya karambolde atacaklardı. Nitekim öyle de oldu. Maçın skoru farklıydı ama bu skor düdüğün adaletsizliğinden geldi. Konya'nın formasıyla kalecisinin formaları hemen hemen aynı renkteyken, hakem bu renge nasıl izin verdi? Zaten bunu bile göremeyen bir hakem, maçı nasıl idare etti artık siz düşünün! (SABAH)