Acun Ilıcalı, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile buluştu

Burası Haftasonu - 17 Ekim 2026 (İstanbul'da Sel Tehlikesi Geçti Mi?)

Ayazağa'da selin hasarı büyük. Üsküdar Belediye Başkanvekili son yolculuğuna uğurlandı. CHP'den 48 isim ihraç edildi. Soner Olgun hayatını kaybetti. Kalp damarı öksürükte nasıl yırtılır? Yağmurda ortaya çıkan bastonlu kahraman. Beyaz Saray sözcüsü işinden oluyor. Arnavutluk'ta sokaklar karıştı. Sel ... Daha Fazla Göster Ayazağa'da selin hasarı büyük. Üsküdar Belediye Başkanvekili son yolculuğuna uğurlandı. CHP'den 48 isim ihraç edildi. Soner Olgun hayatını kaybetti. Kalp damarı öksürükte nasıl yırtılır? Yağmurda ortaya çıkan bastonlu kahraman. Beyaz Saray sözcüsü işinden oluyor. Arnavutluk'ta sokaklar karıştı. Sel felaketinin izleri siliniyor. Karasu'da sel sonrası ev çöktü. Fonlarda yeni kurallar açıklandı. Yemen'de karşılıklı saldırılar sürüyor. Yunanistan'da polisler sokağa çıktı. Dolarda düşüş, euroda yükseliş rüzgarı. Kripto dolandırıcısı İstanbul'da yakalandı. İstanbul'da sel tehlikesi geçti mi? Burası Haftasonu'nda Kübranur Uslu sundu. Daha Az Göster