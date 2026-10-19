Acun Ilıcalı, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile buluştu
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Maribor - Celje karşılaşmasında Acun Ilıcalı'nın misafiri oldu.
Giriş: 19 Ekim 2026 - 12:21 Güncelleme:
Hull City'nin yanı sıra Sloven kulübü Maribor'un da sahibi olan Türk iş insanı Acun Ilıcalı, Maribor ile Celje arasında oynanan Slovenya Ligi karşılaşmasında UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’i ağırladı.
Mücadeleyi beraber izleyen ikili, ardından birlikte yemek yedi. Golsüz sona eren maçın sonrasında Ilıcalı, UEFA Başkanı Ceferin’e Maribor forması hediye etti.
Bu sezon 24 puanla Slovenya PrvaLiga Ligi’nde liderliğini sürdüren Maribor, en büyük şampiyonluk adayı olarak görülüyor.
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