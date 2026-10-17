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        İsmail Kartal: Oyuncularla aramda bir problem yok

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, Kerem Aktürkoğlu ve Romelu Lukaku'nun gol atmasıyla birlikte üzerlerindeki baskıyı da attıklarını belirtirken, herhangi bir futbolcuyla arasında problem olmadığını ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 22:35 Güncelleme:
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        "Oyuncularla aramda bir problem yok"

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor'u evinde ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrılan taraf oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal maçı değerlendirdi.

        İŞTE İSMAİL KARTAL'IN SÖZLERİ:

        Son Şampiyonlar Ligi maçından üzücü bir skorla ayrıldık. O defteri kapattık. Alanyaspor maçını düşünmek zorundaydık. İki gündür bu maçı konuştuk; antrenman fazla yapamadık, çok fazla analiz yaptık. Ne gibi üstünlükler sağlayabileceğimizi anlattık. Oyuncularım bunu gayet iyi yerine getirdiler. Öbür maçtan sonra bugünkü maçta taraftarlarımızın müthiş desteğiyle ve enerjisiyle çok güzel bir maç çıkardık. 3-0 kazandık, daha farklı kazanabilirdik. Penaltı kaçırdık. Rakibin 1-2 pozisyonu, uzaktan şutları var.

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        "KONTROL BİZDEYDİ"

        Ancak, sonuçta maç başından sonuna kadar kontrol tamamen bizdeydi. Sonuçta dediğim gibi gerçekten çok güzel bir karakter ve reaksiyon gösterdi oyuncularım. Onları tebrik ediyorum. Fenerbahçe taraftarına can-ı gönülden teşekkür ediyorum.

        "TAKTİKSEL PLANIMIZ İYİ İŞLEDİ"

        Bu galibiyet Slavia Prag ve derbi öncesi moral oldu. Şimdi Slavia maçına konsantre olacağız. 2-3 günde bir maç oynuyoruz. Kolay değil. Oyuncuları fiziksel ve mental olarak hazırlayacağız. Bazı oyuncuları dinlendirerek oynamaya çalışacağız. Rakiple ilgili taktiksel planlarımız gayet iyi işledi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Hayırlı olsun.

        "KALİTELİ TAKIMIZ"

        Her antrenör bundan mutlu olur, gurur duyar. Rize'de de sonradan girenler gol attılar. Biz gerçekten kaliteli takımız. Oynayanlar, oyuna girenler... Oyuncuların motivasyonları önemli. Oynayan oynamayan herkesin motivasyonunu yüksek tutmaya çalışıyoruz. Maç maç bakıyoruz. Şans bulunca oyuncularım en iyisini yapmaya çalışıyor. Kerem ve Lukaku gol attı, üzerlerindeki baskıyı attılar. Çok şükür 3 puanla yolumuza devam ediyoruz.

        "OYUNCULARLA ARAMDA PROBLEM YOK"

        Benim hiçbir oyuncuyla aramda problem yok. Olmamıştır, olursa gereğini yaparım. Bundan önce yaptığım gibi. Ben Fenerbahçe'nin evladıyım, dışarıdan gelen biri değilim. Her şeyden önce arma. Sürekli çeşitli yalan haberler var. Kimse merak etmesin yarın a'dan z'ye hem Asensio hem kulüp açıklayacak.

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        #fenerbahçe
        #İsmail Kartal
        #Alanyaspor
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