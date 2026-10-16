Alanyaspor maçı öncesi Fenerbahçe'ye Marco Asensio'dan kötü haber!
Aston Villa maçında tedbir amaçlı kadroya alınmayan Marco Asensio, Alanyaspor maçı için bugün yapılan son antrenmana katılmadı. İşte detaylar...
Giriş: 16 Ekim 2026 - 21:14 Güncelleme:
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, 17 Ekim Cumartesi günü 19.00'da Alanyaspor ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
Söz konusu maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de Aston Villa karşılaşmasında tedbir amaçlı oynatılmayan Marco Asensio'dan kötü haber geldi.
Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde Asensio, maç öncesindeki son antrenmanda yer almadı. Sakatlığı bulunan yıldız futbolcunun bireysel çalışmalarına ilişkin ayrıntı paylaşılmazken, takımla antrenmana çıkmaması dikkat çekti.
TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Marco Asensio'nun tedavisinin devam ettiği öğrenildi. İspanyol oyuncunun sağlık durumu yakından takip edilirken, Alanyaspor karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı.
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