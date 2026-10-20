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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Galatasaray Ali Lukunku'dan HT Spor'a özel açıklamalar: Galatasaray inanılmazdı!

        Ali Lukunku'dan HT Spor'a özel açıklamalar: Galatasaray inanılmazdı!

        Galatasaray ve Lille'in eski oyuncusu Ali Lukunku, Lille - Galatasaray maçı öncesi HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        Giriş: 20 Ekim 2026 - 14:43 Güncelleme:
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        Ali Lukunku'dan HT Spor'a özel açıklamalar!

        Galatasaray ve Lille'in eski oyuncusu Ali Lukunku, Lille - Galatasaray maçı öncesi HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Lukunku, HT Spor Muhabiri Çağatay Çelik'in sorularını yanıtladı.

        Ali Lukunku'nun HT Spor'a özel açıklamaları:

        "Her iki kulüpte oynamak da benim için her zaman bir zevkti, gerçekten çok mutluydum. Lille ve Galatasaray deneyimleri birbirinden çok farklı. Galatasaray daha büyük bir kulüp; Avrupa Ligi’ni kazanmış bir takım. Lille ise nispeten daha yeni bir kulüptü. Yüksek seviyede rekabet ettiği dönem sadece on yıldır sürüyordu. Taraftar kitlesinin seviyesi de çok farklı. Galatasaray taraftarları gerçekten büyük ve coşkulu. Lille, İstanbul’a göre daha küçük bir şehir ve iki lig de birbirinden çok farklı. İkisinde de oynamak büyük bir zevkti."

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        "GALATASARAY İNANILMAZDI"

        "İki takımdaki tüm oyuncuları tanıdığımı söyleyemem. Hâlâ hem Türk, hem Fransız Ligi'ni takip ediyorum, özellikle de Şampiyonlar Ligi’ni. Bu maçın harika geçeceğini düşünüyorum ve izleyeceğim. Galatasaray inanılmazdı. Taraftarlar, kulüp ve takım arkadaşlarım muhteşemdi. Oyuncuların çoğu Galatasaray’la Avrupa Ligi’ni kazanmış oyunculardı. Teknik direktörümüz Fatih Terim’di ve onunla çalışmak gerçekten çok güzeldi, harika bir deneyimdi. Özellikle benim için önemliydi çünkü büyük bir kulüpten gelmiyordum. Bugün hâlâ bazılarıyla doğrudan, bazılarıyla da sosyal medya üzerinden iletişimimiz devam ediyor. İstanbul’da yaşadığım deneyim gerçekten özeldi. Lille de biraz benzerdi. Genç bir takımdı. Monaco’daki eski hocam beni oraya davet etmişti. Aileme yakın olmak istiyordum ve daha fazla oynama fırsatım olacaktı. Lille küçük ama güzel bir şehir. Eric Abidal gibi ileride büyük yıldız olacak genç oyuncularla çok güzel deneyimler yaşadım. Benim için çok keyifli bir dönemdi."

        "ÖMRÜ BOYUNCA UNUTAMAZ"

        "Galatasaray taraftarları çok çılgın. Bu deneyimi bir kez yaşayan kişi ömrü boyunca unutamaz. Bugünkü stadyum daha büyük ama benim zamanımdaki Ali Sami Yen de inanılmazdı. Avrupa’da bile böyle bir atmosferi bulmak çok zor. Türkiye’de futbol bir dindir. Benim için hiçbir karşılaştırma yok. Tüm taraftarlara selamımı gönderiyorum ve ne kadar inanılmaz olduklarını bir kez daha hatırlatmak istiyorum."

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        "OSIMHEN DİREKT MAÇA ETKİ EDEBİLİR"

        "Galatasaray’ın daha yetenekli oyuncuları var ve takım olarak daha güçlü. Bekledikleri sonuçları alamadıkları doğru ama rakipleri de yüksek seviyedeydi. Galatasaray gerçek seviyesinde oynarsa Lille’i yenebilir. Lille’in de çok iyi oyuncuları var, maçta her şey olabilir. Kırmızı kart, sakatlık ya da maçın seyrini değiştiren bir olay her an yaşanabilir. Maç normal seyrederse Galatasaray’ın kazanması gerekir. Osimhen eski takımına karşı oynayacağı için çok motive olacak. Bence Galatasaray’ın kazanma ihtimali yüzde 80. Osimhen maça direkt etki edebilir. Eski takımına karşı oynayacak ve sonuna kadar motive olacak. Rafael Leão ve Leroy Sané de tehlike yaratabilecek, kilit oyuncu olabilecek isimler. Güç ve olumlu yönler açısından her iki takım da iyi durumda ama deneyim de önemli. Galatasaray’ın elinde daha fazla yetenek var ama bazen yetenek tek başına yetmez. Her iki takım da konsantre olup bir bütün olarak oynamalı."

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        "Her iki takım da son maçlarını kaybetti. Açık bir maç olacak. Hem Lille, hem de Galatasaray kazanmak zorunda. Kalbim biraz daha Galatasaray’dan yana attığı için 2-1 Galatasaray kazanır diyorum. Lille’in son maçını izledim; Galatasaray’ın kazanma ihtimali gerçekten yüksek. Lille yeterince keskin görünmüyor. Galatasaray taraftarlarına sevgilerimi gönderiyorum."

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