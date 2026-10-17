Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Amed Sportif Faaliyetler Amed Sportif Faaliyetler 1-0 Konyaspor | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ

        Amed Sportif Faaliyetler 1-0 Konyaspor | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde ağırladığı Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golü Mbaye Diagne kaydetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 18:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Diagne'nin golü Amed SF'ye yetti

        Süper Lig’in 8’nci haftasında Amed Sportif Faaliyetler, kendi sahasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor‘u 1-0’lık skorla yendi.

        9’ncu dakikada Raveloson’un pasıyla sağ kanattan gelişen Amed SF atağında Krasniqi’nin ceza sahasına girip şut pozisyonu aradığı sırada savunma araya girerek topu kornere gönderdi.

        18’inci dakikada Konyaspor’un sol kanattan geliştirdiği hızlı atakta Masuaku’nun yerden ortasında Gonçalves’in yakın köşeye gönderdiği şutta kaleci Lafont topu rahatlıkla kontrol etti.

        45’nci dakikada Konyaspor’un sol kanattan geliştirdiği hızlı atakta Masuaku’nun yerden ortasında topla buluşan Gonçalves’in yakın köşeye çektiği zayıf şutta kaleci Lafont topun sahibi oldu.

        REKLAM

        56’ncı dakikada Mehmet Yeşil’in savunma arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Orban’ın ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Bahadır gole izin vermedi. Pozisyonun ardından Orban için ofsayt bayrağı kalktı.

        62’nci dakikada Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Dia Saba’nın kornerde açtığı ortada Orban’ın kafa vuruşu, yakın direğin yanından auta çıktı.

        69’uncu dakikada Gökhan Gül’ün savunma arasına gönderdiği pasla ceza sahasına giren Orban, kaleci Bahadır ile karşı karşıya kaldı. Sağ ayağının içiyle vuruşunu yapan Orban, topu üstten auta göndererek Amed Sportif Faaliyetler adına net gol fırsatından yararlanamadı.

        REKLAM

        78’inci dakikada Amed Sportif Faaliyetler’de Raveloson’un pasıyla gelişen atakta gole yaklaştı. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Ballet, birkaç adım ilerledikten sonra sağ ayağıyla sağ köşeye sert vurdu. Kaleci Bahadır, soluna uzanarak topu kornere çelmeyi başardı.

        85’inci dakikada ön alanda baskısını artıran Amed Sportif Faaliyetler’de Ali Turap’ın şık topuk pasıyla topla buluşan Dia Saba, sağ kanattan son çizgiye inerek kale sahasının arka bölümüne ortasını yaptı. Rayyan’a rağmen iyi yükselen Diagne, kafa vuruşuyla topu sol köşeden ağlara gönderdi: 1-0.

        Karşılaşmanın kalan süresinde başka gol olmayınca maç Amed Sportif Faaliyetler’in 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

        REKLAM

        STAT: Diyarbakır

        HAKEMLER: Ozan Ergün, Erkan Akbulut, Kerem Ersoy

        AMED SPORTİF FAALİYETLER: Lafont, Mehmet Yeşil, David Bates,Krasniqi(Dk. 89 Cisse), Umut Meraş,Raveloson, Furkan Soyalp(Dk. 62 Gökhan Gül),Dia Saba(Dk. 89 Cem Üstündağ), Samuel Ballet, Rayan Lutin (Dk.62 Ali Turap Bülbül), Gift Orban (Dk. 71 Mbaye Diagne)

        TÜMOSAN KONYASPOR Bahadır Güngördü, Rayyan Baniya, Awaziem, Masuaku,Andzouana,Jevtovic, Melih İbrahimoğlu(Dk.80 Enis Bardhi),Deniz Türüç(Dk. 74 Dompe),Toth,Gonçalves(Dk. 74 Colley),Muleka(Dk.62 Mostafa Muhammed)

        GOL: Dk.85 Mbaye Diagne (Amed Sportif Faaliyetler),

        SARI KARTLAR:Furkan Soyalp (Amed Sportif Faaliyetler) Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Masuaku (TÜMOSAN Konyaspor)

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul afeti yaşadı! Can kayıpları oldu

        İstanbul, son 41 yılın yağış rekorunu kırdı. Dün sabah saatlerinde başlayan şiddetli sağanak megakentte hayatı tam anlamıyla durdurdu. Birçok ilçede su ve elektrik kesintisi yaşanırken, 1277 su baskını meydana geldi. Yüreğimizi kavuran ise Fatih ile Sarıyer ilçelerinde yaşanan can kayıpları oldu. 6 ...
        #Amed Sportif Faaliyetler
        #konyaspor
        #süper lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli'den Azerbaycan'a bağımsızlık mesajı
        Bahçeli'den Azerbaycan'a bağımsızlık mesajı
        Galatasaray Deniz'le 'Gül'dü!
        Galatasaray Deniz'le 'Gül'dü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 38 bin sağlık çalışanı müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 38 bin sağlık çalışanı müjdesi
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Gözü gibi baktığı bahçesi yok oldu
        Gözü gibi baktığı bahçesi yok oldu
        İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması!
        İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması!
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        2'si çocuk 8 kişi kurtarılmıştı! Yürek ısıtan detay...
        2'si çocuk 8 kişi kurtarılmıştı! Yürek ısıtan detay...
        Google'dan dolandırıcılık kalkanı
        Google'dan dolandırıcılık kalkanı
        Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları
        Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"
        'Kızılcık Şerbeti'nde Ünallar köşke kavuştu
        'Kızılcık Şerbeti'nde Ünallar köşke kavuştu
        O anlar kamerada... Tartıştığı eşinin otomobiline çekiçle daldı
        O anlar kamerada... Tartıştığı eşinin otomobiline çekiçle daldı
        Çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu
        Çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu
        Kulüpler Birliği'nden yayın ihalesi için yeni adımlar!
        Kulüpler Birliği'nden yayın ihalesi için yeni adımlar!
        Eski eşten duygusal veda
        Eski eşten duygusal veda
        Çekyalı tenis yıldızı Menšík HT Spor’a konuştu!
        Çekyalı tenis yıldızı Menšík HT Spor’a konuştu!