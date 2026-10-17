Amed Sportif Faaliyetler 1-0 Konyaspor | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde ağırladığı Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golü Mbaye Diagne kaydetti.
Süper Lig’in 8’nci haftasında Amed Sportif Faaliyetler, kendi sahasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor‘u 1-0’lık skorla yendi.
9’ncu dakikada Raveloson’un pasıyla sağ kanattan gelişen Amed SF atağında Krasniqi’nin ceza sahasına girip şut pozisyonu aradığı sırada savunma araya girerek topu kornere gönderdi.
18’inci dakikada Konyaspor’un sol kanattan geliştirdiği hızlı atakta Masuaku’nun yerden ortasında Gonçalves’in yakın köşeye gönderdiği şutta kaleci Lafont topu rahatlıkla kontrol etti.
45’nci dakikada Konyaspor’un sol kanattan geliştirdiği hızlı atakta Masuaku’nun yerden ortasında topla buluşan Gonçalves’in yakın köşeye çektiği zayıf şutta kaleci Lafont topun sahibi oldu.
56’ncı dakikada Mehmet Yeşil’in savunma arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Orban’ın ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Bahadır gole izin vermedi. Pozisyonun ardından Orban için ofsayt bayrağı kalktı.
62’nci dakikada Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Dia Saba’nın kornerde açtığı ortada Orban’ın kafa vuruşu, yakın direğin yanından auta çıktı.
69’uncu dakikada Gökhan Gül’ün savunma arasına gönderdiği pasla ceza sahasına giren Orban, kaleci Bahadır ile karşı karşıya kaldı. Sağ ayağının içiyle vuruşunu yapan Orban, topu üstten auta göndererek Amed Sportif Faaliyetler adına net gol fırsatından yararlanamadı.
78’inci dakikada Amed Sportif Faaliyetler’de Raveloson’un pasıyla gelişen atakta gole yaklaştı. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Ballet, birkaç adım ilerledikten sonra sağ ayağıyla sağ köşeye sert vurdu. Kaleci Bahadır, soluna uzanarak topu kornere çelmeyi başardı.
85’inci dakikada ön alanda baskısını artıran Amed Sportif Faaliyetler’de Ali Turap’ın şık topuk pasıyla topla buluşan Dia Saba, sağ kanattan son çizgiye inerek kale sahasının arka bölümüne ortasını yaptı. Rayyan’a rağmen iyi yükselen Diagne, kafa vuruşuyla topu sol köşeden ağlara gönderdi: 1-0.
Karşılaşmanın kalan süresinde başka gol olmayınca maç Amed Sportif Faaliyetler’in 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
STAT: Diyarbakır
HAKEMLER: Ozan Ergün, Erkan Akbulut, Kerem Ersoy
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Lafont, Mehmet Yeşil, David Bates,Krasniqi(Dk. 89 Cisse), Umut Meraş,Raveloson, Furkan Soyalp(Dk. 62 Gökhan Gül),Dia Saba(Dk. 89 Cem Üstündağ), Samuel Ballet, Rayan Lutin (Dk.62 Ali Turap Bülbül), Gift Orban (Dk. 71 Mbaye Diagne)
TÜMOSAN KONYASPOR Bahadır Güngördü, Rayyan Baniya, Awaziem, Masuaku,Andzouana,Jevtovic, Melih İbrahimoğlu(Dk.80 Enis Bardhi),Deniz Türüç(Dk. 74 Dompe),Toth,Gonçalves(Dk. 74 Colley),Muleka(Dk.62 Mostafa Muhammed)
GOL: Dk.85 Mbaye Diagne (Amed Sportif Faaliyetler),
SARI KARTLAR:Furkan Soyalp (Amed Sportif Faaliyetler) Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Masuaku (TÜMOSAN Konyaspor)