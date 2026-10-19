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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Andre Onana: Doğru yolda ilerliyoruz

        Andre Onana: Doğru yolda ilerliyoruz

        Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, Süper Lig'in 8. haftasındaki 2-0'lık Beşiktaş galibiyetinin ardından konuştu. Doğru bir yolda ilerlediklerine değinen Onana, "Aslında bugün bizim için önemli bir adım oldu. Ben doğru istikamette, doğru yönde ilerlediğimizi düşünüyorum. Takımın tümünün iyi bir performans sergilediğini söyleyebilirim." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 23:27 Güncelleme:
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        "Doğru yolda ilerliyoruz"

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Trabzonspor'un file bekçisi Andre Onana, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        "HARİKA BİR MAÇ OLDU"

        Beşiktaş karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Andre Onana, yakaladıkları gol fırsatlarına dikkat çekti.

        "Beşiktaş gibi iyi bir takıma karşı harika bir maç oldu diyebilirim. Pek çok şans da bulduk aslında ama bazılarını değerlendirebildik, bazılarını değerlendiremedik."

        "DOĞRU YOLDAYIZ"

        Trabzonspor'un gelişimini sürdürdüğünü vurgulayan Kamerunlu kaleci, şu ifadeleri kullandı:

        "Aslında bugün bizim için önemli bir adım oldu. Ben doğru istikamette, doğru yönde ilerlediğimizi düşünüyorum. Takımın tümünün iyi bir performans sergilediğini söyleyebilirim."

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        "SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

        Takım olarak her geçen gün daha iyiye gittiklerini belirten Onana, mücadeleyi bırakmayacaklarını ifade etti.

        "Biz her geçen gün, günden güne gelişerek sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Böyle bir takım oluyoruz."

        "BAŞARIYI TRABZON HALKINA ARMAĞAN ETMEK İSTİYORUZ"

        Trabzonspor ile başarıya ulaşmak istediğini dile getiren Andre Onana, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

        "Ayrıca bu şekilde çalışmaya devam ederek Trabzon için güzel bir başarı yakalayıp bunu Trabzon halkına armağan edebileceğimizi düşünüyorum."

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