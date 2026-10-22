Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Arteta'dan Saka için sakatlık açıklaması!

        Arteta'dan Saka için sakatlık açıklaması!

        Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, Bayern Münih maçında sakatlanan Bukayo Saka'nın durumuna ilişkin açıklama yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 15:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Arteta'dan Saka için sakatlık açıklaması!

        İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, Bayern Münih maçında sakatlanan Bukayo Saka'nın durumunun iyi görünmediğini söyledi.

        İngiliz futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Bayern Münih ile oynanan ve 2-2 sona eren karşılaşmanın 10. dakikasında sol ön adalesinden sakatlanarak oyundan çıktı.

        Allianz Arena'daki mücadelede pas verirken vücudunu ters açıyla çeviren 25 yaşındaki kanat oyuncusu, rakibiyle herhangi bir temas yaşamadan sakatlandı. Doğrudan soyunma odasına giden Saka'nın yerine Eberechi Eze oyuna girdi.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Saka'nın durumuyla ilgili "Hiç iyi görünmüyor ama bekleyip göreceğiz." dedi.

        REKLAM

        İspanyol teknik adam, keskin bir ağrıyla oyundan çıkmak zorunda kalan bir oyuncu için bunun hiçbir zaman iyi bir işaret olmadığını kaydetti.

        Yunan futbolcu Christos Tzolis'in de kasık sakatlığı yaşadığı Londra ekibinde, Eze ve Noni Madueke'nin kanatlarda ilk tercih olması beklenirken, sağ kanatta 16 yaşındaki genç oyuncu Max Dowman da seçeneklerden biri.

        Bu sezon Arsenal’in 12 maçının 11'inde forma giyen ve 4 gol atan Saka, son iki sezonda sakatlıklarla mücadele etti.

        İngiliz futbolcu, Aralık 2024'teki Crystal Palace maçında arka adalesinden sakatlanarak ameliyat edilmiş ve 2024-25 sezonunda 25 maç, geçen sezon da çeşitli sakatlıklar nedeniyle 15 karşılaşmada forma giyememişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Daha 17 yaşında... Korkutan bekleyiş

        Antalya'nın Kepez ilçesinde babası ile birlikte staj için gittiği kurum otoparkında, "Biraz vakit geçireceğim" dedikten sonra araçtan çıkarak kayıplara karışan 17 yaşındaki Hatice Ennur Ateş'ten 3 gündür haber alınamıyor. Kızına seslenen acılı baba, "Kızım çok özledik, dön gel" dedi.(İHA)

        #arteta
        #Arsenal
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        Prenses iş başında!
        Prenses iş başında!
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        "Bununla evlenecek misin?"
        "Bununla evlenecek misin?"