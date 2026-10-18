Başakşehir: 2 - Gaziantep FK: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Eldor Shomurodov ve Umut Güneş'in attığı gollerle galibiyete uzanan Başakşehir, haftayı 11 puanla 10. sırada tamamladı. Ligde oynadığı son 4 maçı kazanamayan Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı.
Giriş: 18 Ekim 2026 - 20:54 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi oldu.
İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 8'de Eldor Shomurodov ve 81. dakikada Umut Güneş attı. Konuk ekibin tek golünü ise 66. dakikada Serdar Dursun kaydetti.
Bu sonucun ardından puanını 11'e yükselten Başakşehir, 10. sırada yer aldı. Ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Gaziantep FK ise haftayı 8 puanla 14. sırada tamamladı.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Başakşehir, Beşiktaş ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Gaziantep FK, Erzurumspor FK'yı konuk edecek.
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