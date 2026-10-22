Batista Mendy: Gerçekten iyi performans gösterdik

Türkkal kardeşlerin ölümüne neden olan 2 sanık hakkında istenen ceza belli oldu

İZMİR'in Menderes ilçesinde, sele kapılan otomobilde Balımnaz Türkkal (16) ve ablası Nergiz Türkkal'ın (21) yaşamını yitirmesine ilişkin hazırlanan iddianamede tutuklu sanıklar Devran Yağız (28) ve Tamer Demirdaş (33) hakkında 'İhmali davranışla kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ikişer kez 25'er yı... Daha Fazla Göster İZMİR'in Menderes ilçesinde, sele kapılan otomobilde Balımnaz Türkkal (16) ve ablası Nergiz Türkkal'ın (21) yaşamını yitirmesine ilişkin hazırlanan iddianamede tutuklu sanıklar Devran Yağız (28) ve Tamer Demirdaş (33) hakkında 'İhmali davranışla kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ikişer kez 25'er yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede şüphelilerin durumu resmi makamlara bildirmedikleri, bildirmeleri durumunda Türkkal kardeşlerin sağ bulunma ihtimallerinin bulunduğunun altı çizildi. (DHA) Daha Az Göster