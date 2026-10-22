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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Avrupa Ligi Trabzonspor Batista Mendy: Gerçekten iyi performans gösterdik

        Batista Mendy: Gerçekten iyi performans gösterdik

        Trabzonspor'un orta sahası Batista Mendy, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında 2-0 kazandıkları Hearts maçının ardından konuştu. İyi bir oyun ortaya koyduklarını söyleyen Mendy, "Gerçekten iyi performans gösterdik. Bu galibiyetle birlikte yolumuza çok iyi bir şekilde devam ediyoruz." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 22:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Gerçekten iyi performans gösterdik"

        UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında ağırladığı Hearts'ı 2-0 mağlup eden Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Batista Mendy, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

        "GERÇEKTEN İYİ PERFORMANS GÖSTERDİK"

        Takımın performansından memnun olduğunu belirten Mendy, "Gerçekten iyi performans gösterdik. Bu galibiyetle birlikte yolumuza çok iyi bir şekilde devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        "ÇOK SIKI ÇALIŞIYORUM"

        Uzun bir aranın ardından sahalara dönmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Batista Mendy, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Uzun süreden sonra sahalarda olmak mutluluk verici. Hocamızın güvenini boşa çıkarmamaya çalışıyorum. Çok sıkı ve iyi bir şekilde çalışıyorum."

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