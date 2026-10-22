Batista Mendy: Gerçekten iyi performans gösterdik
Trabzonspor'un orta sahası Batista Mendy, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında 2-0 kazandıkları Hearts maçının ardından konuştu. İyi bir oyun ortaya koyduklarını söyleyen Mendy, "Gerçekten iyi performans gösterdik. Bu galibiyetle birlikte yolumuza çok iyi bir şekilde devam ediyoruz." dedi.
Giriş: 22 Ekim 2026 - 22:35 Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında ağırladığı Hearts'ı 2-0 mağlup eden Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Batista Mendy, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
"GERÇEKTEN İYİ PERFORMANS GÖSTERDİK"
Takımın performansından memnun olduğunu belirten Mendy, "Gerçekten iyi performans gösterdik. Bu galibiyetle birlikte yolumuza çok iyi bir şekilde devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
"ÇOK SIKI ÇALIŞIYORUM"
Uzun bir aranın ardından sahalara dönmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Batista Mendy, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Uzun süreden sonra sahalarda olmak mutluluk verici. Hocamızın güvenini boşa çıkarmamaya çalışıyorum. Çok sıkı ve iyi bir şekilde çalışıyorum."
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