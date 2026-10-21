Bayern Münih: 2 - Arsenal: 2 | MAÇ SONUCU
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Bayern Münih sahasında Arsenal'i ağırladı. Gol düellosuna sahne olan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Giriş: 21 Ekim 2026 - 23:57 Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında Bayern Münih ile Arsenal kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.
B. Münih'in gollerini 35. dakikada Alphonso Davies ve 61'de Harry Kane (p) kaydetti. Konuk takımın golleri ise 25. dakikada Eberechi Eze ve 82'de Declan Rice'dan geldi.
Bu sonucun ardından Bayern Münih 5 puana yükseldi. Arsenal ise 7 puana ulaştı.
Turnuvanın 4. haftasında Bayern Münih deplasmanda Atletico Madrid'le karşılaşacak. Arsenal ise deplasmanda Slavia Prag'a konuk olacak.
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