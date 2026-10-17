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        Haberler Spor Futbol Almanya Bayern Münih 6-1 RB Leipzig | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ

        Bayern Münih 6-1 RB Leipzig | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ

        Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Bayern Münih evinde ağırladığı RB Leipzig'i 6-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 22:50 Güncelleme:
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        Bayern, Leipzig'e karşı gol oldu yağdı

        Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Bayern Münih, sahasında Leipzig'i 6-1 mağlup etti.

        Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 12, 47 ve 69. dakikada Luis Diaz, 26. dakikada Aleksandar Pavlovic, 34. dakikada Michael Olise ve 53. dakikada Harry Kane kaydetti.

        Bu sonucun ardından Bayern Münih ligde puanını 14'e yükseltti. Leipzig ise 9 puanda kaldı.

        Gelecek hafta Bayern Münih deplasmanda Freiburg'a konuk olacak. Leipzig ise evinde Elversberg'i konuk edecek.

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        #BAyern Münih
        #Leipzig
        #bundesliga
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