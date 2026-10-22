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        Haberler Spor Futbol Almanya Bayern Münih son hissesini de sattı: 250 milyon Euro!

        Bayern Münih son hissesini de sattı: 250 milyon Euro!

        Bayern Münih, anonim şirketindeki kalan %6.7'lik son hissesini 250 Milyon Euro karşılığında sattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 12:56 Güncelleme:
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        Bayern Münih son hissesini de sattı!

        Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, anonim şirketindeki kalan %6.7'lik son hissesini 250 Milyon Euro karşılığında Viessmann Generations Group'a sattı.

        Sky Sports Almanya'nın haberine göre, Münih merkezli aile şirketi, Bayern Münih'in kalan son kalan hisse paketini satın alarak Adidas, Allianz ve Audi'den sonra Alman ekbinin dördüncü azınlık hissedarı oldu.

        YÜZDE 70'LİK HİSSE KALIYOR

        Öte yandan kulüp tüzüğüne göre, %70'lik pay Bayern Münih'te kalmaya devam edecek. Alman devi, böylece çoğunluk hissesini koruyarak kulüp üzerindeki kontrolünü güvence altına alırken; ciddi bir gelirini de sahibi olacak.

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        #BAyern Münih
        #almanya
        #bundesliga
        #hisse
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