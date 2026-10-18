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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'a Trabzonspor maçı öncesi Cerny müjdesi!

        Beşiktaş'a Trabzonspor maçı öncesi Cerny müjdesi!

        Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta zorlu mücadelenin kamp kadrosu açıklanırken, sakatlığını atlatan Vaclav Cerny de kafilede yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 15:31 Güncelleme:
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        Beşiktaş'a Cerny müjdesi!

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

        Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, sakatlıkları bulunan kaptan Orkun Kökçü ile Milot Rashica, kadroda yer almadı.

        Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

        Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Semih Kılıçsoy.

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