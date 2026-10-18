Beşiktaş'a Trabzonspor maçı öncesi Cerny müjdesi!
Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta zorlu mücadelenin kamp kadrosu açıklanırken, sakatlığını atlatan Vaclav Cerny de kafilede yer aldı.
Giriş: 18 Ekim 2026 - 15:31 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, sakatlıkları bulunan kaptan Orkun Kökçü ile Milot Rashica, kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Semih Kılıçsoy.
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