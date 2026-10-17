Beşiktaş'ı 8 günde 3 kritik maç bekliyor!

Beşiktaş, milli aranın ardından yakaladığı galibiyet serisini zorlu fikstürde de sürdürmek istiyor.

Süper Lig'de Kocaelispor'u mağlup eden siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 yenerek ikinci maçından da üç puanla ayrıldı. Avrupa'da 2'de 2 yapan Beşiktaş'ta teknik heyetin gündeminde şimdi sekiz güne sığacak üç kritik karşılaşma var.

SEKİZ GÜNDE ÜÇ KRİTİK KARŞILAŞMA

Beşiktaş, 19 Ekim Pazartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak. Karadeniz deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefleyen Vincenzo Italiano'nun ekibi, ligde zirve yarışından kopmamak için bu sınavı büyük önem taşıyan bir viraj olarak görüyor. Teknik heyet, oyuncuların fiziksel durumunu yakından takip ederek yoğun tempoya uygun bir hazırlık programı uyguluyor.

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Beşiktaş, Trabzonspor maçından yalnızca üç gün sonra, 22 Ekim'de Crystal Palace ile Avrupa Ligi'nde kozlarını paylaşacak. İngiliz ekibi karşısında alınacak olası galibiyet, Beşiktaş'ın ilk 8'e doğrudan girme hedefi açısından önemli bir avantaj sağlayacak.

Yoğun haftanın son randevusu 26 Ekim'de Başakşehir karşısında olacak. Beşiktaş, üç maçlık seriyi kayıpsız tamamlayarak hem ligde zirveye yürümeyi hem de Avrupa'daki iddiasını sürdürmeyi planlıyor. Teknik heyetin önceliği, rotasyonu doğru kullanıp takımın enerjisini üç karşılaşmaya dengeli biçimde dağıtmak.