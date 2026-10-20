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        Beşiktaş'ta Crystal Palace maçı hazırlıkları başladı!

        Beşiktaş sahasında Crystal Palace ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 15:58 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ta Crystal Palace maçı hazırlıkları başladı!

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşaması üçüncü maçında 22 Ekim Perşembe günü sahasında Crystal Palace ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Vincenzo Italiano’nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından yapılan şut top çalışmasıyla tamamlandı.

        Siyah-beyazlılar, çalışmalarını yarın saat 11.30’da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik Direktör Vincenzo Italiano, tesislerde saat 14.30’da bir basın toplantısı düzenleyecek.

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        #beşiktaş
        #Crystal Palace
        #idman
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