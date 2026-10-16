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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Orkun Kökçü için sakatlık açıklaması!

        Beşiktaş'tan Orkun Kökçü için sakatlık açıklaması!

        Beşiktaş, Hoffenheim maçında sakatlanan Orkun Kökçü'nün sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığı travmatik ayrışması tespit edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 23:28 Güncelleme:
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        Orkun Kökçü için sakatlık açıklaması!

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Orkun Kökçü'nün sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

        Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığında travmatik ayrışma tespit edildiğini duyurdu.

        Milli futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı bildirildi.

        HT Spor Muhabiri Oğuzhan Genç'in aktardığı bilgiye göre Orkun Kökçü'nün 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynadığı müsabakanın ilk yarısında ayak tabanında gerçekleşen travmatik yaralanma sonrası müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Orkun Kökçü'nün takımımızın İstanbul'a dönüşünün ardından yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığı travmatik ayrışması saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

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        #beşiktaş
        #orkun kökçü
        #sakatlık
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