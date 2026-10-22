UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace'ı ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, son olarak Süper Lig'de oynanan Trabzonspor maçına göre ilk 11'de 8 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya Alexander Nübel, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Kassoum Ouattara, Wilfred Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, Fabio Miretti, İlhan Fakılı, Leandro Trossard ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'i ile başladı.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde Doğan Alemdar, Salih Özcan, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Dusan Vlahovic, Rıdvan Yılmaz, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo ve Semih Kılıçsoy yer aldı.

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İtalyan teknik adam, ligin 8. haftasında oynanan ve 2-0 kaybedilen Trabzonspor mücadelesine göre ilk 11'de 8 değişikliğe gitti.

48 yaşındaki teknik direktör, ilk 11'de kaleda Nübel, orta sahada Miretti ve kanatta Trossard'dan vazgeçmedi.

Deneyimli çalıştırıcı, siyah-beyazlı ekipte Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Cerny, Olaitan ve Vlahovic'i kulübeye çekti.

Vincenzo Italiano, bu oyuncuların yerine Taylan Bulut, Djalo, Ümit Akdağ, Ouattara, Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, İlhan Fakılı ve Oh'a formayı teslim etti.

SAVUNMA TAMAMEN DEĞİŞTİ

Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, Crystal Palace mücadelesinde savunma dörtlüsünü değiştirdi.

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Süper Lig'de oynanan Trabzonspor maçında savunmayı Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz ile kuran İtalyan teknik direktör, İngiltere temsilcisine karşı Taylan Bulut, Djalo, Ümit Akdağ ve Ouattara'ya formayı teslim etti.

ÜMİT AKDAĞ İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Ümit Akdağ, Crystal Palace maçında ilk kez 11'de şans buldu.

Yaz transfer döneminde takıma katılan 23 yaşındaki futbolcu, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında oynanan Hoffenheim müsabakasında uzatma dakikalarında ilk kez siyah-beyazlı formayı giymişti.

Genç futbolcu, Beşiktaş formasını ilk 11'de ilk kez İngiliz ekibine karşı sırtına geçirdi.

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KARTAL KAYRA 8 MAÇ SONRA İLK 11'E DÖNDÜ

Siyah-beyazlı ekipte orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz, 8 karşılaşma sonra ilk 11'deki yerini aldı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında oynanan Kauno Zalgiris müsabakasına ilk 11'de başlayan Kartal Kayra, sonrasında Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynanan 8 mücadelede 11'de şans bulamadı.

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 5 maçta görev yaptı.

OH YENİDEN FORMAYI KAPTI

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Hyeon-gyu Oh, bir maç aranın ardından ilk 11'deki yerini aldı.

Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Almanya'da oynanan Hoffenheim karşılaşmasına ilk 11'de başlayan ve attığı iki golle yıldızlaşan Güney Koreli forvet, Süper Lig'deki Trabzonspor mücadelesinde yedek soyundu.

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Teknik direktör Vincenzo Italiano, Trabzon deplasmanında oyuna sonradan dahil ettiği 25 yaşındaki golcü futbolcuya Crystal Palace maçında formayı verdi.

Bu sezon 15 maçta görev yapan Oh, 3 kez rakip ağları havalandırdı.

TÜPRAŞ STADI'NDA GÖRSEL ŞOV

Beşiktaş taraftarı, Crystal Palace maçı öncesinde kale arkasındaki koreografi ve doğu tribünde açılan pankartla Tüpraş Stadı'nda görsel şov yaptı.

Kale arkasında Kartal figürünün göğe yükseldiği ve "Asla teslim olma, asla vazgeçme" yazısının yer aldığı koreografi, tribünlerde coşkuyu artırdı.

Ayrıca doğu tribünde de açılan pankartta "Karanlığın ardından kartal yükselir" yazısı yer aldı.

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TRİBÜNLER SİYAH-BEYAZ AYRILDI

Beşiktaş-Crystal Palace maçında siyah-beyazlı taraftarlar görsel şova imza attı.

Beşiktaşlı taraftarlar, kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan "Batı ve Kuzey Tribün SİYAH; Doğu ve Güney Tribün BEYAZ" davetine uydu.

Geç saate rağmen karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren ve Tüpraş Stadı'nın neredeyse tamamını dolduran siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destekte bulundu.