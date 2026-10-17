Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.
Giriş: 17 Ekim 2026 - 15:42 Güncelleme:
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından savunma ve hücum çalışmasıyla tamamlandı.
Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
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