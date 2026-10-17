Bodrum FK: 2 - Bandırmaspor: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bodrum FK, evinde Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti. 2. yarıda Vincent Aboubakar ve Ege Bilsel'in golleriyle geriden gelerek kazanan Bodrum FK, haftayı 14 puanla tamamladı. Bandırmaspor ise 14 puanda kaldı.
Giriş: 17 Ekim 2026 - 20:56 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bodrum FK ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi oldu.
Ege temsilcisine 1-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 68'de Ege Bilsel ve 71. dakikada Vincent Aboubakar attı. Konuk ekibin tek golünü ise 57. dakikada Tosin Kehinde kaydetti.,
Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Bodrum FK, puanını 14'e çıkardı. Ligde oynadığı son iki maçta galip gelemeyen Bandırmaspor ise 14 puanda kaldı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Bodrum FK, Antalyaspor'a konuk olacak. Bandırmaspor, Iğdır FK'yı ağırlayacak.
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