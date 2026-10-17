Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bandırmaspor Sipay Bodrum FK Bodrum FK: 2 - Bandırmaspor: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Bodrum FK: 2 - Bandırmaspor: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bodrum FK, evinde Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti. 2. yarıda Vincent Aboubakar ve Ege Bilsel'in golleriyle geriden gelerek kazanan Bodrum FK, haftayı 14 puanla tamamladı. Bandırmaspor ise 14 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 20:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bodrum FK, 2. yarıda geriden geldi!

        Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bodrum FK ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi oldu.

        Ege temsilcisine 1-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 68'de Ege Bilsel ve 71. dakikada Vincent Aboubakar attı. Konuk ekibin tek golünü ise 57. dakikada Tosin Kehinde kaydetti.,

        Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Bodrum FK, puanını 14'e çıkardı. Ligde oynadığı son iki maçta galip gelemeyen Bandırmaspor ise 14 puanda kaldı.

        1. Lig'in bir sonraki haftasında Bodrum FK, Antalyaspor'a konuk olacak. Bandırmaspor, Iğdır FK'yı ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Son görüntüleri ortaya çıktı

        Ayazağa'da selde kaybolan Haşim Ciritoğulları ve Ahmet Derin'in son görüntüleri yürek burktu

        #Bodrum FK
        #Bandırmaspor
        #1. Lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        36 il için meteorolojik uyarı
        36 il için meteorolojik uyarı
        Fenerbahçe kazandı moral depoladı!
        Fenerbahçe kazandı moral depoladı!
        Vali Gül'den Ayazağa'da önemli açıklamalar
        Vali Gül'den Ayazağa'da önemli açıklamalar
        Bahçeli'den Azerbaycan'a bağımsızlık mesajı
        Bahçeli'den Azerbaycan'a bağımsızlık mesajı
        Galatasaray Deniz'le 'Gül'dü!
        Galatasaray Deniz'le 'Gül'dü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 38 bin sağlık çalışanı müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 38 bin sağlık çalışanı müjdesi
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Gözü gibi baktığı bahçesi yok oldu
        Gözü gibi baktığı bahçesi yok oldu
        İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması!
        İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması!
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        2'si çocuk 8 kişi kurtarılmıştı! Yürek ısıtan detay...
        2'si çocuk 8 kişi kurtarılmıştı! Yürek ısıtan detay...
        Google'dan dolandırıcılık kalkanı
        Google'dan dolandırıcılık kalkanı
        Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları
        Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"
        'Kızılcık Şerbeti'nde Ünallar köşke kavuştu
        'Kızılcık Şerbeti'nde Ünallar köşke kavuştu
        Çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu
        Çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu
        Eski eşten duygusal veda
        Eski eşten duygusal veda