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        Haberler Spor Futbol İtalya Bologna: 1 - Inter: 3 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Bologna: 1 - Inter: 3 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        İtalya Serie A'nın 7. haftasında Inter, deplasmanda Bologna'yı 3-1 mağlup etti. 44'te Marcus Thuram, 69'da Carlos Augusto ve 83. dakikada Ange Bonny'nin golleriyle 1-0'dan geri dönen lider Inter, puanını 19'a yükseltti. Bologna ise 5 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 21:32 Güncelleme:
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        Inter, 2. yarıda üç puanı kaptı!

        İtalya Serie A'nın 7. haftasında Inter, Bologna ile deplasmanda karşılaştı. Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Inter oldu.

        Ev sahibi Bologna, 10. dakikada Tommaso Pobega'nın golüyle 1-0 öne geçti.

        Inter, 44. dakikada Marcus Thuram'ın golüyle eşitliği sağladı. Fransız yıldızın golünde asisti Nicolo Barella yaptı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

        INTER İKİNCİ YARIDA AÇILDI

        İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Inter, 69. dakikada Carlos Augusto'nun golüyle 2-1 öne geçti. Brezilyalı futbolcunun golünde asisti Piotr Zielinski yaptı.

        Konuk ekip, 83. dakikada Ange Bonny'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Carlos Augusto'nun asistinde fileleri havalandıran Bonny, karşılaşmanın skorunu belirledi: 1-3.

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        HAKAN ÇALHANOĞLU 79'DA GİRDİ

        Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Bologna karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.

        Milli futbolcu, mücadelenin 79. dakikasında Piotr Zielinski'nin yerine oyuna dahil oldu ve karşılaşmanın kalan bölümünde görev yaptı.

        INTER ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

        Bu galibiyetle birlikte Serie A'da oynadığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Inter, puanını 19'a yükselterek liderliğini sürdürdü.

        Bologna ise 7 maç sonunda 5 puanda kaldı ve 14. sırada yer aldı.

        GELECEK MAÇLAR

        Inter, 21 Ekim Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i konuk edecek. İtalyan ekibi, Serie A'nın gelecek haftasında ise 25 Ekim Pazar günü sahasında Fiorentina ile karşılaşacak.

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        Bologna ise 24 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Cagliari'nin konuğu olacak.

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        #Inter
        #İtalya Serie A
        #Bologna
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