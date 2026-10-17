İtalya Serie A'nın 7. haftasında Inter, Bologna ile deplasmanda karşılaştı. Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Inter oldu.

Ev sahibi Bologna, 10. dakikada Tommaso Pobega'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Inter, 44. dakikada Marcus Thuram'ın golüyle eşitliği sağladı. Fransız yıldızın golünde asisti Nicolo Barella yaptı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

INTER İKİNCİ YARIDA AÇILDI

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Inter, 69. dakikada Carlos Augusto'nun golüyle 2-1 öne geçti. Brezilyalı futbolcunun golünde asisti Piotr Zielinski yaptı.

Konuk ekip, 83. dakikada Ange Bonny'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Carlos Augusto'nun asistinde fileleri havalandıran Bonny, karşılaşmanın skorunu belirledi: 1-3.

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HAKAN ÇALHANOĞLU 79'DA GİRDİ

Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Bologna karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.

Milli futbolcu, mücadelenin 79. dakikasında Piotr Zielinski'nin yerine oyuna dahil oldu ve karşılaşmanın kalan bölümünde görev yaptı.

INTER ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Bu galibiyetle birlikte Serie A'da oynadığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Inter, puanını 19'a yükselterek liderliğini sürdürdü.

Bologna ise 7 maç sonunda 5 puanda kaldı ve 14. sırada yer aldı.

GELECEK MAÇLAR

Inter, 21 Ekim Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i konuk edecek. İtalyan ekibi, Serie A'nın gelecek haftasında ise 25 Ekim Pazar günü sahasında Fiorentina ile karşılaşacak.

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Bologna ise 24 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Cagliari'nin konuğu olacak.