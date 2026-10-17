Brentford 1-2 Liverpool | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Liverpool, deplasmanda Brentford'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Giriş: 17 Ekim 2026 - 20:00 Güncelleme:
İngiltere Premier League'in 7. haftasında Brentford ile Liverpool kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleyi Liverpool 2-1 kazandı.
Karşılaşmada Brentford'ın golünü 44. dakikada Keane Lewis-Potter kaydetti.
Liverpool'da ise sahneye 62. dakikada Victor Munoz ile 70. dakikada Alexander Isak çıktı.
BRENTFORD MAÇI 9 KİŞİ TAMAMLADI
Brentford'da 45. dakikada Yegor Yarmoliuk ile 90+2. dakikada Vitaly Janelt kırmızı kart gören isimler oldu.
Bu sonuçla birlikte Brentford ligde 10 puanda kaldı. Liverpool ise puanını 12'ye yükseltti.
Liverpool, Premier League'in gelecek haftasında 25 Ekim Pazar günü Brighton'ı konuk ederken, Brentford ise aynı gün Hull City deplasmanına çıkacak.
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