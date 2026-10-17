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        Haberler Spor Futbol İngiltere Brentford 1-2 Liverpool | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ

        Brentford 1-2 Liverpool | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ

        İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Liverpool, deplasmanda Brentford'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 20:00 Güncelleme:
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        Liverpool deplasmanda 3 puanı aldı

        İngiltere Premier League'in 7. haftasında Brentford ile Liverpool kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleyi Liverpool 2-1 kazandı.

        Karşılaşmada Brentford'ın golünü 44. dakikada Keane Lewis-Potter kaydetti.

        Liverpool'da ise sahneye 62. dakikada Victor Munoz ile 70. dakikada Alexander Isak çıktı.

        BRENTFORD MAÇI 9 KİŞİ TAMAMLADI

        Brentford'da 45. dakikada Yegor Yarmoliuk ile 90+2. dakikada Vitaly Janelt kırmızı kart gören isimler oldu.

        Bu sonuçla birlikte Brentford ligde 10 puanda kaldı. Liverpool ise puanını 12'ye yükseltti.

        Liverpool, Premier League'in gelecek haftasında 25 Ekim Pazar günü Brighton'ı konuk ederken, Brentford ise aynı gün Hull City deplasmanına çıkacak.

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